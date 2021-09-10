Galatasaray eski başkanı hayatını kaybetti

Galatasaray’ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında hayatını kaybetti. Hukuk alanında hocaların hocası olan profesör Dr. Yarsuvat, bir süredir tedavi görüyordu.Ünal Aysal dönemi sonrasında 25 Ekim 2014 – 23 Mayıs 2015 tarihleri arasında Galatasaray Kulübü’nde başkanlık yapan Yarsuvat, ayrıca Galatasaray Üniversitesi’nde rektörlük görevini de 2004-2008 yılları arasında sürdürdü

Galatasaray Kulübü’ne başkan olduğunda asırlık camianın en yaşlı başkanı seçilen Yarsuvat, sıcakkanlı kişiliği ve açıklamalarıyla futbol dünyasında da taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanmıştı.

GALATASARAY’DAN AÇIKLAMA

“Galatasaray Spor Kulübü 35. Başkanı Sn. Duygun Yarsuvat’ı kaybettik. Yarsuvat’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.”

BEŞİKTAŞ’TAN BAŞSAĞLIĞI

Duygun Yarsuvat’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz.”

FENERBAHÇE’NİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

“Galatasaray Spor Kulübü’nün eski Başkanlarından Duygun Yarsuvat’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Duygun Yarsuvat’a Allah’tan rahmet, Galatasaray Spor Kulübü’ne, Duygun Yarsuvat’ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.”

TFF’NİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

“Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Duygun Yarsuvat’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Duygun Yarsuvat’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz.”

(Skor)