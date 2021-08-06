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Galatasaray fırsatı değerlendiremedi

 UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda St. Johnstone ile 1-1 berabere kalarak büyük bir fırstı değerlendiremedi.

06 Ağustos 2021 Cuma 07:10
Galatasaray fırsatı değerlendiremedi

Galatasaray fırsatı değerlendiremedi

   UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda St. Johnstone ile 1-1 berabere kalarak büyük bir fırstı değerlendiremedi.Karşılaşamanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.Jarşılaşamanın ikinci yarısında 55. dakikada Muslera, kısa kalan Aytaç’ın geri pasında topu kontrol edemedi ve ceza sahasında Chris Kane’e faul yapınca hakem penaltı düdüğünü çalıp Uruguaylı file bekçisine kırmızı kart gösterdi.

  Penaltıda Jason Kerr penaltıda kaleci Berk Balaban’ı geçmeyi başardı ve St. Johnstone’u 1-0 öne geçirdi.Galatasaray yediği golden 2 dakika sonra beraberlik golünü buldu. 60. dakikada Kerem’in pasında sağ kanattan ceza sahasına giren genç sağ bek Sacha Boey yerden sert şutla topu filelere gönderdi: 1-1. Boey bu golle profesyonel kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.Geride kalan dakikalarda ise Galatasaray aradığı galibiyet golünü bulamadı.

   İki takım 12 Ağustos Perşembe günü İskoçya’da play-off turuna yükselmek için karşı karşıya gelecek.

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UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme TuruGalatasaraySt. Johnstone
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