Galatasaray fırsatı değerlendiremedi
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda St. Johnstone ile 1-1 berabere kalarak büyük bir fırstı değerlendiremedi.Karşılaşamanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.Jarşılaşamanın ikinci yarısında 55. dakikada Muslera, kısa kalan Aytaç’ın geri pasında topu kontrol edemedi ve ceza sahasında Chris Kane’e faul yapınca hakem penaltı düdüğünü çalıp Uruguaylı file bekçisine kırmızı kart gösterdi.
İki takım 12 Ağustos Perşembe günü İskoçya’da play-off turuna yükselmek için karşı karşıya gelecek.