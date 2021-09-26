Galatasaray, geriden gelip kazandı

Süper Lig 7. hafta maçında Galatasaray evinde Göztepe ile 2-1 yendi.Süper Lig’in son 4 haftasında tam 10 puan kaybeden, sezona son 32 yılın en kötü başlangıcını yapan ve eksi averajla orta sıralara gerileyen Galatasaray, Göztepe maçında üç puan alarak moral buldu.Karşılaşmanın 4. dakikada Morutan ceza sahası dışından vuruşu auta gitti.42. dakikada Göztepe, Ndiaye ile skoru 1-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Göztepe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Galatasaray'da Christian Luyindama ve Sofiane Feghouli oyundan çıkarken, yerine Alpaslan Öztürk ve Mbaye Diagne oyuna girdiler.49. dakikada Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun şutunda, Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın büyük hatasından skoru 1-1 yaptı.56. dakikada Galatasaray, Olimpiu Morutan,ile skoru 2-1 yaptı.

61. dakikada Göztepe’de Yalçın Kayan yerini David Tijanic’e bıraktı.62. dakikada Galatasaray’da Halil Dervişoğlu sarı kart gördü.70. dakikada Galatasaray’da Halil Dervişoğlu yerini Emre Kılınç’a bıraktı.72. dakikada Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.77. dakikada Göztepe’de Soner Aydoğdu, Berkan Emir ve Lourency oyundan çıkarken, Adis Jahoviç, Makana Ruci Baku ve Kahraman Demirtaş oyuna girdiler.82. dakikada Galatasaray’da Alexandru Cicaldau sarı kart gördü.84. dakikada Galatasaray’da Olimpiu Morutan oyundan çıktı.Yerine Oğulcan Çağlayan oyuna girdi.88. dakikada Galatasaray’da Patrick van Aanholt, sarı kart gördü.90+2. dakikada Galatasraay'da Kerem Aktürkoğlu yerini Mostafa Mohamed'e bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray evinde Göztepe'yi 2-1 yendi.

Bu sonuçla Galatasaray 11 puana çıkarken, Göztepe'de 5 puanda kaldı.Süper Lig'in 8. haftasında 03.10.2021 Pazar günü saat:19.00'da Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkarken, Göztepe 02.10.2021 Cumartesi günü saat.16.00'da Giresunspor'u konuk edecek.

Galatasaray:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Patrick van Aanholt, Christian Luyindama, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu,Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör:Fatih Terim

Göztepe:İrfan Can Eğribayat,Kerim Alıcı, Dino Arslanagic, Wilker Angel, Berkan Emir, Obinna Nwobodo, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Cherif Ndiaye, Lourency

Teknik Direktör:Nestor El Maestro