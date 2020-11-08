Galatasaray Sivas deplasmanından 3 puanla dünüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Galibiyete Belhanda ve Arda Turan'ın golleriyle uzanan sarı-kırmızılılar üst üste 3. galibiyetini elde etti. Sivasspor ise üst üste üçüncü puan kaybını yaşadı



Caner Osmanpaşa'nın golüyle ümitlense de başka gol bulamayan Sivasspor, Avrupa'dan puansız döndü ve üst üste üçüncü puan kaybını yaşadı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 16'a yükseltirken Sivasspor 7. maçın sonunda 8 puanda kaldı.



Sivasspor - Galatasaray maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da! Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Galibiyete Belhanda ve Arda Turan'ın golleriyle uzanan sarı-kırmızılılar üst üste 3. galibiyetini elde etti. Sivasspor ise üst üste üçüncü puan kaybını yaşadı

ARDA TURAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u 2-1 mağlup ederken sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren gol Arda Turan'dan geldi. Tecrübeli futbolcu 9 yıl sonra Galatasaray formasıyla gol atarken akıllara yıllar önce 5-3 sonuçlanan Sivasspor mücadelesindeki golü geldi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Arda Turan ayrıca gözyaşlarını tutamadı. "Bugün attığım gol, 2008'de attığım gole biraz benziyor. Genç arkadaşlarım hatırlamayabilir. O zamanlar Twitter ve Instagram yoktu" ifadelerini kullanan Arda ardından "Konu Galatasaray olunca, kendimi çok garip hissediyorum" dedi ve gözyaşlarını tutamadı.