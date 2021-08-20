Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Danimarka temsilcisi Randers’le 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmada Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nun 26. dakikadaki golüyle öne geçti. İlk yarı bu golle 1-0 sona erdi. İkinci yarıda Randers, 54. dakikada Frederik Lauenborg’un golüyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda oldukça düşük tempoda geçen karşılaşmada başka gol olmayınca, mücadele 1-1 berabere sona erdi.
Galatasaray 3. Tur’da İskoç ekibi St. Johnstone’u 1-1 ve 4-2’lik skorlarla geçerek tur atlamıştı. Randers ise bu turdan Avrupa kupalarına başlamıştı.