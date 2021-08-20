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Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı

  UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Danimarka temsilcisi Randers’le 1-1 berabere kaldı.

20 Ağustos 2021 Cuma 08:17
Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı

Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı

  UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Danimarka temsilcisi Randers’le 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmada Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nun 26. dakikadaki golüyle öne geçti. İlk yarı bu golle 1-0 sona erdi. İkinci yarıda Randers, 54. dakikada Frederik Lauenborg’un golüyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda oldukça düşük tempoda geçen karşılaşmada başka gol olmayınca, mücadele 1-1 berabere sona erdi.

   İlk maçta deplasmanda 1-1 beraberlikle dönen Galatasaray, Randers ile 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul’da rövanş maçına çıkacak. Deplasman golü kuralı kalktığı için, rövanş maçında her türlü beraberlikte maç uzatmalara gidecek. Kazanan takım ise turu geçerek, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplarda mücadele edecek.

   Galatasaray 3. Tur’da İskoç ekibi St. Johnstone’u 1-1 ve 4-2’lik skorlarla geçerek tur atlamıştı. Randers ise bu turdan Avrupa kupalarına başlamıştı.

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UEFA Avrupa Ligi PlayOff Turu Ilk MaçıGalatasarayRanders
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