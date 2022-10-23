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Galatasaray uzatmalarda üç puandan oldu..Galatasaray 2 - Alanyaspor 2

Spor Toto Süper Lig 11.hafta maçında Galatasaray evinde Alanyaspor’la 2-2 berabere kaldı.

23 Ekim 2022 Pazar 22:04
Galatasaray uzatmalarda üç puandan oldu..Galatasaray 2 - Alanyaspor 2

Galatasaray uzatmalarda üç puandan oldu..Galatasaray 2 - Alanyaspor 2

   Spor Toto Süper Lig 11.hafta maçında Galatasaray evinde Alanyaspor’la 2-2 berabere kaldı.Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetti.Karşılaşmanın 11. Dakikasında Galatasaray, Dries Mertens ile 1-0 öne geçti.118. dakikada Alanyaspor’da Daniel Candelas sarı kart gördü.22. dakikada Galatasaray Mauro Icardi skoru 2-0 yaptı.30. dakikada Alanyaspor’da Yusuf Özdemir sarı kart gördü.31. dakikada Galatasaray’da Sacha Boey, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Aynı dakika içersinde Fernando Muslera’da hakeme itirazdan sarı kart gördü.45. dakikada Galatasaray’da Milot Rachica sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray’da Dries Mertens yerini Leo Dubois’e bıraktı.Alanyaspor’da ise Yusuf Özdemir ve Daniel Canderas yerini Jure Balkovec ve Oğuz Aydın’a bıraktı.57. dakikada Alanyaspor’da  Joher Rassoui ve Fatih Aksoy oyundan çıktılar.Yerine Pedro Pereira ve Idrissa Doumbia oyuna girdiler.Aynı dakika içersinde Galatasaray’da sakatlanan Kazımcan Karataş yerine Berkan Kutlu oyuna girdi.

   68. Dakikada Alanyaspor Jure Balkovec ile skoru 2-1 yaptı.71. dakikada Galatasaray’da Milot Rashica ve Sergi Oliveira oyundan çıktılar.yerine Fredrik Midtsjo ve Emin Bayram oyuna girdiler.73. dakikada Alanyaspor’da Oğuz Aydın sarı kart gördü.73. dakikada Alanyaspor’da Arnaud Lusamba yerini Zinedine Ferhat’a bıraktı.78. dakikada Galatasaray’da Mauro Icardi yerini Haris Seferovic’e bıraktı.90+1.dakikada Alanyaspor Ahmed Hassan ile skoru 2-2 yaptı.90+3. dakikada Galatasaray'da Berkan Kutlu sarı kart gördü.90+4. dakikada Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı kırmızı kart gördü.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.Bu sonuçla Galatasaray puanını 18 Yaparken, Alanyaspor puanını 13 yaptı.

Galatasaray:Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakçı, Sacha Boey, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Kazımcan Karataş, Mauro Icardi

Teknik Direktör:Okan Buruk

Alanyaspor:Runar Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Joher Rassoui, Efecan Karaca, Leroy Fer, Efkan Bekiroğlu, Yusuf Özdemir, Arnaud Lusamba, Daniel Candeias, Ahmed Hassan

Teknik Direktör:Francesco Farioli

Süper Lig 11. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lİg 11. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 12. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

Son Güncelleme: 23.10.2022 22:21
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAlanyaspor
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