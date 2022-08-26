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Gaziantep FK 5 - Antalyaspor 2   

  Spor Toto Süper Lig 4. Hafta açılış maçında Gaziantep FK evinde Antalyaspor’u 5-2 yendi.

26 Ağustos 2022 Cuma 22:31
Gaziantep FK 5 - Antalyaspor 2   

Gaziantep FK 5 - Antalyaspor 2   

    Spor Toto Süper Lig 4. Hafta açılış maçında Gaziantep FK evinde Antalyaspor’u 5-2 yendi.Yeni Halay Stadyumu’ndaki karşılaşmayı Suat Arslanboğa, Bilal Gölen ve Furkan Ürün üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 28. Dakikasında Gaziantep FK Joao Figueiredo ile 1-0 öne geçti.30. dakikada Antalyaspor Hadi Wright ile skoru 1-1 yaptı.

    40. Dakikada Antalyaspor Hadi Wright ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Gaziantep FK’de Furkan Soyalp, Mirza Cihan ve Lazar Markovic yerine Abdülkadir Parmak, Angelo Segal ve Tomas Pekhart oyuna girdiler.54. dakikada gaziantep FK Joao Figueiredo ile durumu 2-2 yaptı.

   58. Dakikada Antalyaspor’da Fernando sarı kart gördü.58. dakikada Gaziantep FK Tomas Pekhart ile skoru 3-2 yaptı.67. dakikada Gaziantep FK Angelo Sagal ile durumu 4-2 yaptı.67. dakikada gaziantep FK'de Papy Djilobodji sarı kart gördü.68. dakikada Antalyaspor’da Bünyamin Balcı yerini Houssam Gracha’ya bıraktı.71. dakikada Gaziantep FK’de Joao figueiredo sarı kart gördü.

   73. Dakikada Gaziantep FK Joao Figueriedo ile durumu 5-2 yaptı.77. dakikada Antalyaspor’da Fernando oyundan çıkarken Ufuk Akyol oyuna girdi.Aynı dakikada içersinde Gaziantep FK’de Joao Figueiredo yerini Valmir Wellu’ya bıraktı.86. dakikada Gaziantep FK'de Marko Jevtovic yerini Luka Stankovski'ye bıraktı.Uzatma dakikalarında Antalyaspor'da Soner Aydoğdu sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı Gaziantep FK evinde Antalyaspor'u 5-2 yendi.

Gaziantep FK:Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Stelios Kitsiou, Furkan Soyalp, Marko Jevtovic, Matej Hanousek, Mirza Cihan, Alexandru Maxim, Lazar Markovic, Joao Figueiredo    

Antalyaspor:Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Fedor Kudryashov, Veysel Sarı, Fernando, Fredy, Haji Wright, Luiz Adriano, Gökdeniz Bayrakdar, Sam Larsson    

Spor Toto Süper Lig 5. Hafta Maç Programı:

Tablo:TFF

Son Güncelleme: 26.08.2022 22:49
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKAntalyaspor
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