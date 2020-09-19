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Gençlerbirliği 0 - Konyaspor 0

Gençlerbirliği evinde Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

19 Eylül 2020 Cumartesi 16:53
Gençlerbirliği 0 - Konyaspor 0

Gençlerbirliği 0 - Konyaspor 0

   Gençlerbirliği evinde Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.Süper Lig’de ilk haftayı bay geçen Konyaspor, Gençlerbirliği ile karşılaştı.

  İlk Yarı

   Karşılaşmanın 7. dakikasında sol kanattan kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasındaki Sefa Yılmaz, topu Piris da Motta’ya çıkardı. Paraguaylı futbolcunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.16. dakikada Shengelia’nın ceza sahası dışından sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşta top az farkla auta çıktı.42. dakikada Hadziahmetovic’in kullandığı serbest vuruşta kafayı vuran Anicic’in topu üstten dışarı çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.

İkinci yarı

    Karşılaşmada 52. dakikada sol kanattan topu sürerek gelen Candeias’ın ceza sahası sol köşesinden yaptığı vuruş, kalenin üstünden auta gitti.61. dakikada ceza sahası içinde Stancu’nun şutu Anicic’e çarparak kornere çıktı. Pozisyon sonrası Anicic sakatlık geçirerek yerini Adil’e bıraktı.79. dakikada sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Murat Yıldırım ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.89. dakikada ceza sahası içinden düzgün bir şut çeken Mendoza’nın vuruşunu kaleci Sehic kurtardı.90. dakikada Sio’nun serbest vuruşunda top direkt kaleci Sehic’in kucağına gitti.Karşılaşma golsüz berabere sonuçlandı.

 Gençlerbirliği gelecek haftayı bay geçecek, Konyaspor ise 27 Eylül’de sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek.

Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiKonyaspor
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