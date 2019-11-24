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Gençlerbirliği deplasmanda kazanmasını bildi

 Gençlerbirliği deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

Gençlerbirliği deplasmanda kazanmasını bildi

 Gençlerbirliği deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

24 Kasım 2019 Pazar 18:37
Gençlerbirliği deplasmanda kazanmasını bildi

Gençlerbirliği deplasmanda kazanmasını bildi

   Gençlerbirliği deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.Kasımpaşa Gençlerbirliği maçı ile Süper Lig'de 12. hafta heyecanı devam etti. Alt sıraları yakından ilgilendiren kritik maçta gülen taraf, 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1 kazanmayı başaran Gençlerbirliği oldu. Başkent ekibi 13 puana yükseldi. Ev sahibi Paşa ise 12 puanda kaldı.

Süper Lig’de 12. haftanın kritik karşılaşmasında Gençlerbirliği, Kasımpaşa’ya konuk oldu. Nefes kesen mücadelede kazanan taraf 2-1’lik skorla konuk ekip Gençlerbirliği olurken Alkaralar, oldukça kritik bir üç puana imza attı. Gençlerbirliği bu sonuçla 13 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 13. sıraya çıkmayı başardı. Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı. İstanbul ekibi 15. sırada yer alıyor.

Maçtaki üç gol de ikinci yarıda gelirken 54’te Aytaç Kara sahneye çıktı. Ev sahibi Paşa bu golle öne geçerken geri dönüşü gerçekleştiren isim golcü oyuncu Bogdan Stancu oldu. Deneyimli golcü 82’de skoru eşitleyen golü kaydetti. 87’de Popov’un ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı çıktı. 88’de yine Stancu bu kez de beyaz noktadan topu ağlara gönderdi ve skoru tayin etti.

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