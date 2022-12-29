Giresunspor 2 - Gaziantep FK 1
Spor Toto Süper Lig 16. Hafta maçında Giresunspor evinde Gaziantep FK'nü 2-1 yendi.Çotanak Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez ve Deniz Caner Özaral hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmanın 6. Dakikasında Gaziantep FK’de Srelios Kitsiou sarı kart gördü.23. dakikada Giresunspor’da Ramon Aras sarı kart gördü.24. dakikada Giresunspor, Serginho ile 1-0 öne geçti.33. dakikada Gaziantep FK’de Furkan Soyalp sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Giresunspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında 49. Dakikada Giresunspor’da Görkem Sağlam sarı kart gördü.51. dakikada Gaziantep FK, Vaimir Veli ile skoru 1-1 yaptı.56. dakikada Giresunspor’da Borja Saintz Eguskiza sarı kart gördü.69. dakikada Gaziantep FK’de Valmir Veliu oyundan çıktı.Yerine Angelo Sagal oyuna girdi.
72. Dakikada Giresunspor’da Görkem Sağlam oyundan çıktı.Yerine Vuran Savicevic oyuna girdi.79. dakikada Gaziantep FK’de Papy Dijilobodji sarı kart gördü.80. dakikada Giresunspor’da Vukan Savicevic sarı kart gördü.82. dakikada Gaziantep FK!de Mete Hanousek ve Furkan Soyalp oyundan çıktılar.uerine Halil İbrahim Pehlivan ve Luka Stankovski oyuna girdiler.
85. Dakikada Giresunspor’da Brandley Kuwas ve Borja Sainz Eguskiza oyundan çıktılar.Yerine Murat Cem Akpınar ve Rahmetullah Berişbek oyuna girdiler.90. dakikada Gaziantep FK’de Mustafa Eskihellaç oyundan çıktı.Yerine Alin Tosca oyuna girdi.
90+4. Dakikada Giresunspor Rijad Bajic ile skoru 2-1 yaptı.90+5. Dakikada Giresunspor’da Riyad Bajic yerini kadir Seven’e bıraktı.90+6. Dakikada Brandley Kuwas sarı kart gördü.90+7. Dakikada Giresunspor’da Serginho oyundan çıktı.Yerine Doğan Can Davos oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Giresunspor evinde Gaziantep FK'nü 2-1 yendi.
Giresunspor:Onurcan Piri, Alper Uludağ, Ramon Arias, Alexis Perez, Hayrullah Bilazer, Borja Sainz Eguskiza, Robert Andrés Mejía Navarrete, Görkem Sağlam, Rijad Bajic, Serginho, Brandley Kuwas
Gaziantep FK:Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Arda Kızıldağ, Stelios Kitsion, Furkan Soyalp, Matej Hanousek, Alexandru Maxim, Alexander Merkel, Valmir Veliu, Mustafa Eskihellaç, Joao Figueiredo
Teknik Direktör:Erol Bulut
Süper Lig 16. Hafta Maç Sonuçları;
Süper Lig 16. Hafta Puan Durumu;
Süper Lig 17.Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF