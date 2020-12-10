Göztepe lider Alanyaspor'a geçit vermedi I Göztepe 1-Alanyaspor 0

Göztepe erteleme maçında lider Alanyaspor'u 1-0 yendi.İzmir’deki deprem felaketi nedeniyle ertelenen Göztepe-Alanyaspor karşılaşması 12. hafta maçları öncesinde oynandı.İlk yarısı sürekli faul düdükleriyle kesilen karşılaşmada Göztepe’nin galibiyet golünü 70. dakikada Tripic kaydetti. Hızlı hücumda Halil’in ortasında topa ceza sahası içerisinde gelişine vuran Norveçli forvet, bu sezonki 2. golünü kaydetti.

Bu sonucun ardından Göztepe 11 maç sonunda 18 puanla 5. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise Fenerbahçe ve Galatasaray ile zirveyi 23’er puanla paylaştı.Ligin 12. haftasında Göztepe deplasmanda Çaykur Rizespor ile; Alanyaspor ise Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.Alanyaspor’da sarı kart gören Salih Uçan, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. PFDK’ya tedbirli olarak sevk edilen Çağdaş Atan da Pazar günün takımının başında olamayacak.

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Kubilay Sönmez (Burekovic dk. 89), Soner Aydoğdu, Guilherme (Mossoro dk. 59), Halil Akbunar (Obinna dk. 89), Tripic (Napoleoni dk. 80), Cherif

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Ahmet Gülay (Tayfur Bingöl dk. 79), Salih Uçan (Efkan Bekiroğlu dk. 69), Siopis (Mustafa Pektemek dk. 79), Berkan Kutlu, Bakasetas, Bareiro, Babacar (Davidson dk. 79)