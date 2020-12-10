Göztepe lider Alanyaspor'a geçit vermedi I Göztepe 1-Alanyaspor 0
Göztepe erteleme maçında lider Alanyaspor'u 1-0 yendi.İzmir’deki deprem felaketi nedeniyle ertelenen Göztepe-Alanyaspor karşılaşması 12. hafta maçları öncesinde oynandı.İlk yarısı sürekli faul düdükleriyle kesilen karşılaşmada Göztepe’nin galibiyet golünü 70. dakikada Tripic kaydetti. Hızlı hücumda Halil’in ortasında topa ceza sahası içerisinde gelişine vuran Norveçli forvet, bu sezonki 2. golünü kaydetti.
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Kubilay Sönmez (Burekovic dk. 89), Soner Aydoğdu, Guilherme (Mossoro dk. 59), Halil Akbunar (Obinna dk. 89), Tripic (Napoleoni dk. 80), Cherif
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Ahmet Gülay (Tayfur Bingöl dk. 79), Salih Uçan (Efkan Bekiroğlu dk. 69), Siopis (Mustafa Pektemek dk. 79), Berkan Kutlu, Bakasetas, Bareiro, Babacar (Davidson dk. 79)