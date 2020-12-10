Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Göztepe lider Alanyaspor'a geçit vermedi I Göztepe 1-Alanyaspor 0

Göztepe erteleme maçında lider Alanyaspor'u 1-0 yendi.

10 Aralık 2020 Perşembe 08:05
Göztepe lider Alanyaspor'a geçit vermedi I Göztepe 1-Alanyaspor 0

Göztepe lider Alanyaspor'a geçit vermedi I Göztepe 1-Alanyaspor 0

   Göztepe erteleme maçında lider Alanyaspor'u 1-0 yendi.İzmir’deki deprem felaketi nedeniyle ertelenen Göztepe-Alanyaspor karşılaşması 12. hafta maçları öncesinde oynandı.İlk yarısı sürekli faul düdükleriyle kesilen karşılaşmada Göztepe’nin galibiyet golünü 70. dakikada Tripic kaydetti. Hızlı hücumda Halil’in ortasında topa ceza sahası içerisinde gelişine vuran Norveçli forvet, bu sezonki 2. golünü kaydetti.

   Bu sonucun ardından Göztepe 11 maç sonunda 18 puanla 5. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise Fenerbahçe ve Galatasaray ile zirveyi 23’er puanla paylaştı.Ligin 12. haftasında Göztepe deplasmanda Çaykur Rizespor ile; Alanyaspor ise Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.Alanyaspor’da sarı kart gören Salih Uçan, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. PFDK’ya tedbirli olarak sevk edilen Çağdaş Atan da Pazar günün takımının başında olamayacak.

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Kubilay Sönmez (Burekovic dk. 89), Soner Aydoğdu, Guilherme (Mossoro dk. 59), Halil Akbunar (Obinna dk. 89), Tripic (Napoleoni dk. 80), Cherif

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Ahmet Gülay (Tayfur Bingöl dk. 79), Salih Uçan (Efkan Bekiroğlu dk. 69), Siopis (Mustafa Pektemek dk. 79), Berkan Kutlu, Bakasetas, Bareiro, Babacar (Davidson dk. 79)

 

Anahtar Kelimeler:
GöztepeAlanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PSG 5-M.Başakşehir 1
PSG 5-M.Başakşehir 1
Hatayspor üç puanı üç golle aldı I Hatayspor 3-BB Erzurumspor 0
Hatayspor üç puanı üç golle aldı I Hatayspor 3-BB Erzurumspor 0
1907 Fenerbahçe Derneği hakem hatalarına isyan etti
1907 Fenerbahçe Derneği hakem hatalarına isyan etti
Lider VakıfBank erteleme maçında galip
Lider VakıfBank erteleme maçında galip
Hakemin ırkçı sözlerine Başakşehir'den sert tepki | Sahayı terk etti
Hakemin ırkçı sözlerine Başakşehir'den sert tepki | Sahayı terk etti
Koç "Hakemleri Milli Piyango çekilişi gibi çeksinler"
Koç "Hakemleri Milli Piyango çekilişi gibi çeksinler"
Trabzonspor, Sivasspor'a takıldı I Trabzonspor 1- DG Sivasspor 1
Trabzonspor, Sivasspor'a takıldı I Trabzonspor 1- DG Sivasspor 1
Fenerbahçe deplasman fatihi I Denizlispor 0- Fenerbahçe 2
Fenerbahçe deplasman fatihi I Denizlispor 0- Fenerbahçe 2
Antalya 7 hafta sonra kazandı I Antalyaspor 1- MKE Ankaragücü 0
Antalya 7 hafta sonra kazandı I Antalyaspor 1- MKE Ankaragücü 0
F.Karagümrük galibiyet hasreti sona erdi I F.Karagümrük 2- Ç.Rizespor 0
F.Karagümrük galibiyet hasreti sona erdi I F.Karagümrük 2- Ç.Rizespor 0

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim