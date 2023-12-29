GS Başkanı Özbek ve FB Başkanı Koç'tan ortak karar

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin başkanları Dursun Özbek ile Ali Koç, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin iptal edilmesi nedeniyle otellerini terk etti.

Suudi Arabistan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan saygısızlık nedeniyle iptal edildi.

İki kulübün başkanı Dursun Özbek ile Ali Koç ise ortak bir karar alarak yurda dönüş için otellerinden ayrıldı.

TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaptığı ortak açıklama ile mücadelenin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.



İBB'den taraftara özel sefer

Atatürk'e Suudi Arabistan'da yapılan saygısızlığa kayıtsız kalmayan Galatasaray ve Fenerbahçe takıklarını karşılamak isteyenlere toplu taşıma araçları hazırlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul, iki takımı karşılamak için gece metrosu seferlerini ilan etti.

Metro İstanbul, gece sabaha karşı 04.00'te İstanbul'da olacak Galatasaray ve 04.30'da inecek olan Fenerbahçe için metro seferlerini uzattı.

Yapılan açıklamada, "Sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için metro hatlarımızda Gece Metrosu olduğunu hatırlatmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

İşte Metro İstanbul'dan yapılan açıklama:

Tüm İstanbullulara duyurumuzdur:

Sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için;

M1A Yenikapı Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve

M7 Yıldız-Mahmutbey

metro hatlarımızda Gece Metrosu olduğunu hatırlatmak isteriz."

