Hatayspor kayıpsız yoluna devam ediyor I Hatayspor 2-İH Konyaspor 1

Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor'u evinde 2-1 yendi.Karşılaşmanın 13. dakikasında Konyaspor'da Shegelia'nın şutu kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.Mücadelenin 32. dakikasında Konyaspor 1-0 öne geçti. Skubic'in iyi bir düşünceyle kafasıyla kale ağzına gönderdiği topu Kravets ağlarla buluşturdu.

Son haftaların yıldızı Aaron Boupendza, 43. dakikada sahneye çıktı. Yıldız futbolcu çok şık bir gole imza attı ve takımına 1-1'lik beraberliği getirdi.

Karşılaşmanın 68. dakikasında Konyaspor kalecisi ile savunma arasındaki anlaşmazlıktan faydalanan golcü futbolcu, Aaron Boupendza yaptığı tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Son 2 maçında 6 gole imza atan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplamda 9 gole ulaştı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı.Hatayspor puanını 27'ye çıkardı.İH Konyaspor ise 19 puanda kaldı.