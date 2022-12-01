Hırvatistan son 16'da Hırvatistan 0 - Belçika 0
2022 Dünya Kupası F Grup maçında Hırvatistan, Belçika ile golsüz berabere kalarak son16’a kaldı.Karşılaşmanı ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Belçika’da Dries Mertens yerini Romelu Lukaku’ya bıraktı.59. dakikada Belçika’da Leandro Trossard yerini Thorgan Hazard’a bıraktı.64. dakikada Hırvatistan’da Marko Livaja ve Andrej Kramaric oyundan çıktılar.Yerine Bruno Petroviç ve Mario Pasalic oyuna girdiler.
Hırvatistan:Dominik Livakovic, Dejan Lovren, Borna Sosa, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Josip Juranovic, Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Marko Livaja
Belçika:Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Timothy Castagne, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco, Leander Dendoncker, Dries Mertens, Leandro Trossard