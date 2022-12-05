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Hırvatistan penaltı atışlarıyla çeyrek finalde...Japonya 2 - Hırvatistan 4

2022 Dünya Kupası son 16 maçında Hırvatistan, Japonya'yı penaltı atışları ile yenerek çeyrek finale kaldı.

05 Aralık 2022 Pazartesi 20:19
Hırvatistan penaltı atışlarıyla çeyrek finalde...Japonya 2 - Hırvatistan 4

Hırvatistan penaltı atışlarıyla çeyrek finalde...Japonya 2 - Hırvatistan 4

   2022 Dünya Kupası son 16 maçında Hırvatistan, Japonya'yı penaltı atışları ile yenerek çeyrek finale kaldı.Karşılaşmanın 43. dakikasında Japonya, Daizen Maeda ile 1-0 öne geçti.karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Japonya'nın üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 55. dakikada Hırvatistan, Ivan Perisic ile skoru 1-1 yaptı.62. dakikada Hırvatistan'da Bruno Petkovic oyundan çıktı.Yerine Ante Budimir oyuna girdi.64. dakikada Japonya'da Yuto Nagatomo ve Daizen Maeda oyundan çıktılar.Yerine Kaoru Mitoma ve Takuma Asano oyuna girdiler.68. dakikada Hırvatistan'da Andrej Kramaric yerini Mario Pasalic'e bıraktı.

   75. dakikada Japonya'da Daichi Kamada yerini Hiroki Sakai'ye bıraktı.87. dakikada Japonya'da Ritsu Doan yerini Takumi Minamino'ya bıraktı.90. dakikada Hırvatistan'da Mateo Kovacic sarı kart gördü.Karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı.

Uzatma Dakikaları
   Karşılaşmanın ilk 15 dakika uzatmalarında 99. dakikada Hırvatistan'da Luka Modric ve Mateo Kovacic oyundan çıktılar.Yerine Lovro Majer ve Nikola Vlasic oyuna girdiler.Uzatma dakikaların ilk 15 dakikasında 1-1'lik eşitlik bozulmadı.

   Karşılaşmada ikinci 15 dakika uzatmalarında 105. dakikada Japonya'da Hidemasa Morita yerini Ao Tanaka'ya bıraktı.106. dakikada Hırvatistan'da Ante Budimir ve Ivan Perisic oyundan çıktılar.Yerine Marko Livaja ve Mislav Orsic oyuna girdiler.118. dakikada Hırvatistan'da Borna Barisic sarı kart gördü.Karşılaşmanın 120 dakikasında da eşitlik bozulmadı ve 1-1 tamamlandı.

  Karşılaşmada penaltı atışlarına gidildi.Kullanılan penaltı atışlarında Hırvatistan 3-1 üstünlük sağladı ve Hırvatistan, Japonya'yı 4-2 yenerek çeyrek finale çıktı.Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya-Güney Kore eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. 

Penaltı Atışları

                 Japonya    Hırvatistan

1.Atış              0                1

2.Atış              0                1

3.Atış              1                0 

4.Atış              0                1              

 

Japonya:Shuichi Gonda, Shogo Taniguchi, Yuto Nagatomo, Takehiro Tomiyasu, Maya Yoshida, Wataru Endo, Hidemasa Morita, Daichi Kamada, Ritsu Doan, Junya Ito, Daizen Maeda

Hırvatistan:Dominik Livakovic, Borna Barisic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Josip Juranovic, Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Bruno Petkovic 

Son Güncelleme: 05.12.2022 21:00
Anahtar Kelimeler:
JaponyaHırvatistan
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