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İH Konyaspor'dan müthiş dönüş

 İttifak Holding Konyaspor deplasmanda oynadığı karşılaşmada Yeni Malatyaspor karşısında 2-0 yenik düşmesine rağmen maçı 3-2 kazanmasını bildi.

20 Şubat 2021 Cumartesi 18:03
İH Konyaspor'dan müthiş dönüş

İH Konyaspor'dan müthiş dönüş

   İttifak Holding Konyaspor deplasmanda oynadığı karşılaşmada Yeni Malatyaspor karşısında 2-0 yenik düşmesine rağmen maçı 3-2 kazanmasını bildi.Karşılaşmaya Yeni Malatyaspor hızlı başladı.Karşılaşmanın 24. dakikasında Yeni malatyaspor Adem Büyük ile 1-0 öne geçti.45. dakikada kazanılan penaltı atışından Adem Büyük takımını 2-0 öne geçirdi.Karşılaşmanın ilk yarısı Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 72. dakikada İH Konyaspor Ismael Diomande ile skoru 2-1 yaptı.80. dakikada Sokol Cikalleshi İH Konyaspor'un ikinci golünü attı.84. dakikada Sokol Cikalleshi İH Konyaspor'u Yeni Malatyaspor karşısında 3-2 öne geçiren golü attı.Karşılaşma İH Konyaspor'un 3-2 galibiyeti ile sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
İttifak Holding KonyasporYeni Malatyaspor
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