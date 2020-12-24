İH Konyaspor deplasmanda galip I HK Kayserispor 1-İH Konyaspor 2

Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan İttifak Holding Konyaspor, 1-2'lik skorla galibiyete uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Karşılaşmanın 8. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Lennon'un pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Campanharo'nun sert vuruşunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı çeldi.37. dakikada sağ taraftan Campanharo'nun kullandığı kornerde altıpas üzerinde oluşan karambolde Pedro Henrique'nin kafasından seken top direkten döndü.45+1. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Lennon'un ortasında ön direğe doğru hareketlenen Kvrzic, Jevtovic ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Pedro Henrique, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın 65. dakikada Aaron Lennon, maçın hakemi Ali Palabıyık'a yönelik yoğun itirazı sebebiyle ikinci sarı kartını görerek kırmız kartla oyun dışında kaldı ve takımını sahada 10 kişi bıraktı.86. dakikada rakip ceza sahası içerisine gelen ortaya yükselen Amir Hadziahmetovic, kaleci İsmail Çipe'nin müdahalesiyle yerde kalınca maçın hakemi Ali Palabıyık, yapılan VAR kontrollerinin ardından bir kez daha beyaz noktayı işaret etti. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Uğur Demirok topu ağlara göndererek skoru dengeledi: 1-1.90+8. dakikada Guilherme'nin sol kanattan rakip ceza sahası içerisine çevirdiği topa bekletmeden dokunan Marko Jevtovic fileleri havalandırarak maçın sonucunu tayin etti: 1-2.Karşılaşmada başka gol olmayınca İttifak Holding Konyaspor, 3 puanı cebine koyarak sahadan ayrılan taraf oldu.

Bu galibiyetin ardından puanını 18'e yükselten konuk ekip İttifak Holding Konyaspor 10. sıraya yerleşirken, ev sahibi Hes Kablo Kayserispor ise 10 puanla kendisine 19. sırada yer buldu.