ING Basketbol Süper Ligi başlıyor

ING Basketbol Süper Ligi’nde 2021-2022 sezonu 25 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.Son olarak ING Basketbol Süper Ligi adını alan ve erkekler kategorisinde kulüpler bazında Türkiye’nin en önemli basketbol organizasyonu olan lig, 1 Ocak 1967 yılında ‘Deplasmanlı Basketbol Ligi’ olarak hayata geçti. Ligdeki ilk sezona İstanbul’dan Galatasaray, Fenerbahçe, İTÜ, PTT, Kadıköyspor, Kurtuluş; Ankara’dan Muhafızgücü, Kolej, Suspor, Şekerspor; İzmir’den Altınordu ve Karşıyaka katıldı. 12 takımın mücadele ettiği ligde ilk şampiyonluğu Altınordu takımı kazanmayı başardı.

İlk hafta maç programı;





ING Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonunda Anadolu Efes ipi göğüsleyerek son şampiyon unvanını alma hakkını kazandı.Ligde geride kalan 54 sezonda 11 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşarken, Anadolu Efes 15 kez ipi göğüsleyen taraf oldu. Fenerbahçe Beko ligde 9 şampiyonlukla ikinci sırada yer alırken, Eczacıbaşı da 8 şampiyonluk kazandı. Galatasaray ile İTÜ’nün 5’er şampiyonluğunun bulunduğu ligde; Ülkerspor 4, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka ile Tofaş 2’şer, Altınordu ve Muhafızgücü de birer şampiyonluk yaşadı.



Anadolu Efes 15 Şampiyonluk Kazandı

İlk lig şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazanan Anadolu Efes, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında ise üst üste 4 şampiyonluk yaşadı. Lacivert-beyazlılar ayrıca, 2020-2021 sezonunu da şampiyon olarak noktalama başarısı gösterdi. Anadolu Efes, ligde 15 şampiyonlukla bu başarıyı en çok yaşayan takım durumunda bulunuyor.



Fenerbahçe Beko 9 Şampiyonluk Yaşadı

ING Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Beko, kazandığı 9 şampiyonluk ile Anadolu Efes’in ardından ikinci sırada geliyor. Sarı-lacivertliler, ilk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda kazandı. Ülker ile sponsorluk anlaşması imzalamasının ardından Fenerbahçe Ülker adıyla ligde yer alan Sarı-lacivertliler, 100’üncü yılında şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı Lacivertliler, son şampiyonluğunu ise 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe Doğuş adıyla kazandı.



Eczacıbaşı 8 Şampiyonluk Kazandı

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun ardından en çok şampiyonluk kazanan ekip olan Eczacıbaşı, 8 kez bu başarıya ulaştı. 1975-1976 sezonunda ilk şampiyonluğunu elde eden Eczacıbaşı, bu yılın ardından üst üste iki şampiyonluk daha kazandı. 1978-1979 sezonunda o dönemki ismiyle Efes Pilsen’in şampiyonluğa ulaşmasının ardından Eczacıbaşı; 1979-1980 sezonunda mutlu sona ulaştı ve bir kez daha üst üste üç şampiyonluğun sahibi oldu. Eczacıbaşı ayrıca; 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarını da şampiyon olarak tamamladı.



Galatasaray ve İTÜ 5’er Kez Şampiyon Oldu

Ligde Galatasaray ve İTÜ, 5’er kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Sarı Kırmızılı ekip, ilk şampiyonluk kupasını 1968-1969 sezonunda kazanırken, 1984-1985 ve 1985-1986 sezonlarında üst üste iki kez ipi göğüsleme başarısı gösterdi. Galatasaray, son olarak 2012-2013 sezonunda şampiyonluğa ulaşan taraf oldu. İTÜ ise ilk şampiyonluğunu 1967-1968 sezonunda kazandı. İTÜ ayrıca; 1969-1970 sezonundan itibaren dört sezon üst üste şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.



Ülkerspor’un 4, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka ve Tofaş’ın İkişer Şampiyonluğu Var

Lig tarihinde Ülkerspor ilk şampiyonluğunu 1994-1995 sezonunda kazandı. 1997-1998 sezonunda ikinci şampiyonluğuna ulaşan Turuncu-yeşilliler ayrıca; 2000-2001 ve 2005-2006 sezonlarını da şampiyon olarak bitiren taraf oldu.



Beşiktaş, ligdeki ilk şampiyonluğunu 1974-1975 sezonunda kazandı. Siyah-beyazlılar, 2011-2012 sezonunda da ipi göğüsleyerek ligdeki ikinci şampiyonluğuna ulaştı.



Pınar Karşıyaka, 1986-1987 sezonunda ligdeki ilk şampiyonluğuna ulaşırken, bu başarısını 2014-2015 sezonunda tekrar ettirdi.



Tarihinde iki şampiyonluğu bulunan Tofaş, bu başarılarına 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında ulaştı.



Ligde Altınordu 1966-1967 ve Muhafızgücü de 1973-1974 yıllarında şampiyonluk sevinci yaşadı.

(TBF)