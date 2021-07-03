İngiltere farklı kazanarak yarı finalde

EURO 2020 çeyrek finalmaçında İngiltere,Ukrayna'yı farklı yenerek yarı finalist oldu.Karşılaşmada 4. dakikada İngiltere, Harry Kane ile 1-0 öne geçti.İlk yarı İngiltere'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısının başınds 46. dakikada İngiltere,ile Harry Maguire skoru 2-0 yaptı.50. dakikada İngiltere, Harry Kane ile 3-0 öne geçti.63. dakikada İngiltere, Jordan Henderson ile skoru 4-0 yaptı.Karşılsşmada başka gol olmadı ve ve İngiltere maçtan 4-0 galip ayrılarak yarı finalde Danimarka'nın rakibi oldu.

Ukrayna:

Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Mykolenko, Sydorchuk, Zinchenko, Shaparenko, Yarmolenko, Yaremchuk

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Phillips, Sancho, Mount, Sterling, Harry Kane