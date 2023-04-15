Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İstanbulspor 1 - Başakşehir FK 0

Spor Toto Süper Lig 29.hafta maçında İstanbulspor evinde Başakşehir FK’nü 1-0 yendi.

15 Nisan 2023 Cumartesi 18:06
İstanbulspor 1 - Başakşehir FK 0

İstanbulspor 1 - Başakşehir FK 0

    Spor Toto Süper Lig 29.hafta maçında İstanbulspor evinde Başakşehir FK’nü 1-0 yendi.Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Mert Güzenge, Yusuf Bozdoğan ve Kamil Çetin hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 24.dakikasında İstanbulspor’da Demeaco Duhaney sarı kart gördü.38.dakikada Başakşehir FK’de Lucas Biga sarı kart gördü.45+6.dakikada Başakşehir FK’de Serdar Gürler sarı kart gördü.45+7.dakikada İstanbulspor Emeka Friday Eze ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı İstanbulspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında İstanbulspor’da Duhan Aksu yerini Ali Yaşar’a bıraktı.Başakşehir FK’de ise Serdar Gürler yerini Adnan Januzaj’a bıraktı.57.dakikada İstanbulspor’da jetmir Topalli oyundan çıktı.Yerine Emir Kaan Gültekin oyuna girdi.

   61.dakikada Başakşehir FK’de Lucas Lima, Patryk Szysz  ve Ahmed Touba oyundan çıktılar.Yerine Caner Erkin, Deniz Türüç ve Mahmut Tekdemir oyuna girdiler.71.dakikada Başakşehir FK’de Mahmut Tekdemir sarı kart gördü.74.dakikada Başakşehir FK’de Berkay Özcan yerini Paulin Keny’e bıraktı.

   77.dakikada İstanbulspor’da Eduard Rroca ve Emir Kaan Gültekin oyundan çıktılar.Yerine Ertuğrul Ersoy ve Kerem Şen oyuna girdiler.90.dakikada İstanbulspor’da Emeka Friday Eze yerini Sindri Guri’ye bıraktı.Başakşehir FK’de ise Joao Figueiredo sarı kart gördü.90+3.dakikada Başakşehir FK’de Caner Erkin sarı kart gördü.90+5.dakikada İstanbulspor’da Mahamadou Ba sarı kart gördü.90+5.dakikada Başakşehir FK’de Ömer Ali Şahiner sarı kart gördü.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve İstanbulspor evinde Başakşehir FK’nü 1-0 yendi.Bu sonuçla İstanbulspor puanını 27 yaparken, Başakşehir FK ise 45 puanda kaldı.

Süper Lig 30.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

Anahtar Kelimeler:
İstanbulsporBaşakşehir FK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A.Demirspor farklı kazandı...A.Demirspor 5 - Kasımpaşa 0
A.Demirspor farklı kazandı...A.Demirspor 5 - Kasımpaşa 0
Galatasaray’dan yarım düzine gol….Galatasaray 6 - Kayserispor 0
Galatasaray’dan yarım düzine gol….Galatasaray 6 - Kayserispor 0
Antalyaspor 3 - Alanyaspor 1
Antalyaspor 3 - Alanyaspor 1
Fenerbahçe deplasmanda kazandı...F.Karagümrük 1 - Fenerbahçe 2
Fenerbahçe deplasmanda kazandı...F.Karagümrük 1 - Fenerbahçe 2
Kayserispor 3 - Ümraniyespor 1
Kayserispor 3 - Ümraniyespor 1
Beşiktaş 3 - Giresunspor 1
Beşiktaş 3 - Giresunspor 1
DG Sivasspor 1 - Başakşehir FK 1
DG Sivasspor 1 - Başakşehir FK 1
Kasımpaşa üç puanı iki golle aldı...Kasımpaşa 2 - Trabzonspor 0
Kasımpaşa üç puanı iki golle aldı...Kasımpaşa 2 - Trabzonspor 0
Ankaragücü'nden kritik üç puan...MKE Ankaragücü 3 - İstanbulspor 2
Ankaragücü'nden kritik üç puan...MKE Ankaragücü 3 - İstanbulspor 2
Konyaspor 1 - Antalyaspor 1
Konyaspor 1 - Antalyaspor 1

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim