İstanbulspor 1 - Başakşehir FK 0

Spor Toto Süper Lig 29.hafta maçında İstanbulspor evinde Başakşehir FK’nü 1-0 yendi.Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Mert Güzenge, Yusuf Bozdoğan ve Kamil Çetin hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 24.dakikasında İstanbulspor’da Demeaco Duhaney sarı kart gördü.38.dakikada Başakşehir FK’de Lucas Biga sarı kart gördü.45+6.dakikada Başakşehir FK’de Serdar Gürler sarı kart gördü.45+7.dakikada İstanbulspor Emeka Friday Eze ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı İstanbulspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında İstanbulspor’da Duhan Aksu yerini Ali Yaşar’a bıraktı.Başakşehir FK’de ise Serdar Gürler yerini Adnan Januzaj’a bıraktı.57.dakikada İstanbulspor’da jetmir Topalli oyundan çıktı.Yerine Emir Kaan Gültekin oyuna girdi.

61.dakikada Başakşehir FK’de Lucas Lima, Patryk Szysz ve Ahmed Touba oyundan çıktılar.Yerine Caner Erkin, Deniz Türüç ve Mahmut Tekdemir oyuna girdiler.71.dakikada Başakşehir FK’de Mahmut Tekdemir sarı kart gördü.74.dakikada Başakşehir FK’de Berkay Özcan yerini Paulin Keny’e bıraktı.

77.dakikada İstanbulspor’da Eduard Rroca ve Emir Kaan Gültekin oyundan çıktılar.Yerine Ertuğrul Ersoy ve Kerem Şen oyuna girdiler.90.dakikada İstanbulspor’da Emeka Friday Eze yerini Sindri Guri’ye bıraktı.Başakşehir FK’de ise Joao Figueiredo sarı kart gördü.90+3.dakikada Başakşehir FK’de Caner Erkin sarı kart gördü.90+5.dakikada İstanbulspor’da Mahamadou Ba sarı kart gördü.90+5.dakikada Başakşehir FK’de Ömer Ali Şahiner sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve İstanbulspor evinde Başakşehir FK’nü 1-0 yendi.Bu sonuçla İstanbulspor puanını 27 yaparken, Başakşehir FK ise 45 puanda kaldı.

Süper Lig 30.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF