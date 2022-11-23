Japonya, panzerleri dağıttı...Almanya 1 - Japonya 2

2022 Dünya Kupası E Grup maçında Almanya, Japonya'ya 2-1 yenildi.Karşılaşmanın 33. dakikasında Almanya, İlkay Gündoğan'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Almanya'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Japonya, Takefusa Kubo yerine Takehiro Tomiyasu oyuna alarak başladı.57. dakikada Japonya'da iki oyuncu değişikliği birden oldu.Yuto Nagatomo ve Daizen Maeda oyundan çıktılar.Yerine Kaoru Mitoma ve Takuma Asano oyuna girdiler.67. dakikada Almanya iki oyuncu değişikliği yaptı.Thomas Müller ve İlkay Gündoğan oyundan çıkarken, Jonas Hofmann ve Leon Goretzka oyuna girdiler.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Japonya'da Ao Tanaka yerini Ritsu Doan'a bıraktı.74. dakikada Japonya'da bu sefer Hiroki Sakai yerini Takumi Minamino'ya bıraktı.75. dakikada Japonya ikinci yarıda oyuna giren Ritsu Doan ile karşılaşmada skoru 1-1 yaptı.Golden sonra Almanya'da Jamal Musiala ve Kai Havertz oyundan çıktılar.Yerine Mario Götze ve Niclas Füllkrug oyuna girdiler.85. dakikada Japonya, Takuma Asano ile 2-1 öne geçti.90. dakikada Almanya'da Serge Gnabry yerini Youssoufa Moukoko'ya bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Japonya büyük bir süpriz yaparak Almanya'yı 2-1 yendi.

Almanya:Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, David Raum, Joshua Kimmich, Kai Havertz, Serge Gnabry, Jamal Musiala, İlkay Gündoğan, Thomas Müller

Japonya:Shuichi Gonda, Ko Itakura, Yuto Nagatomo, Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Wataru Endo, Takefusa Kubo, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Junya Ito, Daizen Maeda