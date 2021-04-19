Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, corona virüsüne yenik düştü.
2018 yılından bu yana Türkiye Karate Federasyonu Başkanı olarak görev yapan Esat Delihasan, 52 yaşında corona virüsü tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Türkiye Karate Federasyonu, Esat Deihasan’ın hayatını kaybettiğini resmi Twitter hesabından paylaştığı baş sağlığı mesajı ile duyurdu. Mesajda “Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan’ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verildi.