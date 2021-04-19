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Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, corona virüsüne yenik düştü.

2018 yılından bu yana Türkiye Karate Federasyonu Başkanı olarak görev yapan Esat Delihasan, 52 yaşında corona virüsü tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

19 Nisan 2021 Pazartesi 14:54
Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, corona virüsüne yenik düştü.

 Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, corona virüsüne yenik düştü.

    2018 yılından bu yana Türkiye Karate Federasyonu Başkanı olarak görev yapan Esat Delihasan, 52 yaşında corona virüsü tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

   Evli ve iki çocuk babası Esat Delihasan’ın geçtiğimiz günlerde yapılan corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Durumu kötüleşen Delihasan’ın tedavisi, İstanbul’daki özel bir hastanede yoğun bakıma alınarak sürdürüldü. Tedaviye yanıt vermeyen Esat Delihasan, hayata gözlerini yumdu.

   Türkiye Karate Federasyonu, Esat Deihasan’ın hayatını kaybettiğini resmi Twitter hesabından paylaştığı baş sağlığı mesajı ile duyurdu. Mesajda “Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan’ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 19.04.2021 17:01
Anahtar Kelimeler:
Karate Federasyonu BaşkanıEsat Delihasan
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