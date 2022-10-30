Kartal farklı kazandı...Beşiktaş 5 - Ümraniyespor 2

Spor Toto Süper Lig 12. hafta maçında Beşiktaş yeni Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde Ümraniyespor'u 5-2 yendi.Vodafone Park Stadyumu'nda oyananan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.Karşılaşmanın 5. Dakikasında Beşiktaş, Cenk Tosun’un penaltı golüyle 1-0 öne geçti.14. dakikada Ümraniyespor’da Geraldo sarı kart gördü.33. dakikada Beşiktaş, Wout Weghorst ile 2-0 öne geçti.45. dakikada Ümraniyespor, Yonathan del Valle ile skoru 2-1 yaptı.45+2. Dakikada Beşiktaş’ta Arthur Masuaku sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısına Beşiktaş, Arthur Masuaku, Dele Alli ve Valentin Rosier, yerine Umut Meraş, Nathan Redmond ve Tayfur Bingöl değişikliği ile başladı.48. dakikada Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç ile skoru 3-1 yaptı.57. dakikada Ümraniyespor Durel Avounou ile skoru 3-2 yaptı.62. dakikada beşiktaş Cenk Tosun ile skoru 4-2 yaptı.65. dakikada Ümraniyespor’da Allyson Aires dos Santos sarı kart gördü.71. dakikada Ümraniyespor’da Mustafa Eser ve Strahil Popov oyundan çıktılar.yerine Oğuz Gürbulak ve Kartal Yılmaz oyuna girdiler.74. dakikada Beşiktaş’ta Romain Saiss, Ümraniyespor’da Serkan Göksu sarı kart gördü.

75. Dakikada Ümraniyespor’da Durel Avounou yerini Adel Bettaieb’e bıraktı.78. dakikada Beşiktaş, Wout Weghorst ile skoru 5-2 yaptı.82. dakikada Ümraniyespor'da Serkan Göksu ve Yonathan del Valle oyundan çıktılar.Yerine Metehan Mimaroğlu ve Valentin Gheorghe oyuna girdiler.83. dakikada Beşiktaş'ta Josef de Souza yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı.89. dakikada Beşiktaş'ta Wout Weghorst yerini Jackson Muleka'ya bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş evinde Ümraniyespor'u 5-2 yendi.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 22 yaparken, Ümraniyespor 3 puanda kaldı.

Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Arthur Masuaku, Romain Saiss, Josef de Souza, Salih Uçan, Dele Alli, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Wout Weghorst

Teknik Direktör:Şenol Güneş

Ümraniyespor:Anıl Demir, Mustafa Eser, Onur Atasayar, Strahil Popov, Isaac Sackey, Serkan Göksu, Durel Avounou, Allyson Aires dos Santos, Umut Nayir, Yonathan del Valle,Geraldo

Teknik Direktör:Recep Uçar

Süper Lig 13. Hafta Maç Progamı;

Tablolar:TFF