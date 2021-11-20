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Kartal galibiyete hasret kaldı

 Süper Lig 13. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 yenilerek üstüste 3. yenilgisini aldı.

20 Kasım 2021 Cumartesi 20:31
Kartal galibiyete hasret kaldı

Kartal galibiyete hasret kaldı

   Süper Lig 13. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 yenilerek üstüste 3. yenilgisini aldı.Süper Lig'de oynadığı son üç karşılaşmada .Hatayspor,Trabzonspor ve Alanyaspor'a yenilen Beşiktaş adeta üç puana hasret kaldı.Karşılaşmanın 13.dakikasında Alanyaspor, Babacar ile 1-0 öne geçti.20. dakikada Beşiktaş'ta  Larin, ceza sahasına girip sağ ayağının üstüyle vuruşunu yaptı fakat top üstten auta gitti.40. dakikada Vida'dan seken topu önünde bulan Emre Akbaba, ceza sahasına girip sol çaprazdan sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, top uzak köşeden ağlarla buluştu. Fakat 'VAR' uyarısının ardından hakem Alper Ulusoy, kenara gelip pozisyonu monitörden izledi ve ofsaytı tespit edip golü iptal etti.Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

     Karşılaşmanın ikinci yarısına Beşiktaş'ta Atiba ve Pjanic oyundan çıkarken Can ve Teixeira oyuna girdi.54.dakikada Alanyaspor'da Umut Güneş sol kanattan topu ceza sahasına çevirdi, arka direkte Babacar sağ ayağıyla tek vuruş yaptı, üst direkten dönen top yerden sekip bir kez daha üst direğe çarptı ve daha sonra kaleci Ersin'in kontrolünde kaldı.Beşiktaş'ta Kenan oyundan çıkarken NKoudou oyuna girdi.Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Alanyaspor, Famara Diedhiou ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmadan Alanyaspor 2-0 galip ayrıldı.

   Bu sonuçla Beşiktaş 20 puanda kalırken, Alanyaspor puanını 24 yaptı.

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Davidson, Emre Akbaba, Efecan Karaca, Babacar

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Umut Meraş, Josef, Atiba Hutchinson, Pjanic, Ghezzal, Larin, Kenan Karaman

Süper Lig 13. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 13. Hafta Puan Dururmu;

Süper Lig 14. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 20.11.2021 20:48
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAlanyaspor
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