Kasımpaşa 1 -Göztepe 2

Süper Lig 9. hafta maçında Kasımpaş evinde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Göztepe'ye 2-1 yenildi.Karşılaşmada 6. dakikada Kasımpaşa'da Valentin Eysseric sarı kart gördü.25. dakikada Kasımpaşa'da Nicolai Jörgensen sarı kart grödü.40. dakikada Göztepe'de Halil Akbunar sakarlanarak yerini Lourency 'e bıraktı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 51. dakikada Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan ile 1-0 öne geçti.67. dakikada Göztepe, Adis Jahovic ile skoru 1-1 yaptı.77. dakikada Kasımpaşa'da Ryan Donk sarı kart gördü.77. dakikada Göztepe'de Soner Aydoğdu sarı kart gördü.86. dakikada Göztepe, David Tijanic ile 2-1 öne geçti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Göztepe 4 hafta sonra galip gelerek sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Göztepe puanını 8 yaparken, Kasımpaşa 6 puanda kaldı.Süper Lig 10. Hafta maçlarında Göztepe evinde Trabzonspor ile oynarken, Kasımpaşa deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacak.

Hakemler:Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Mehmet Emin Tuğral

Kasımpaşa:Harun Tekin, Tarkan Serbest, Eren Elmalı, Tomas Brecka, Florent Hadergjonaj, Ryan Donk, Michal Travnik, Yusuf Erdoğan, Valentin Eysseric, Nabil Dirar, Nicolai Jörgensen

Teknik Direktör:

Cihat Arslan

Göztepe:İrfan Can Eğribayat, Kahraman Demirtaş, Atınç Nukan, Dzenan Burekovic, Murat Paluli, Obinna Nwobodo, Halil Akbunar, Atakan Çankaya, Yalçın Kayan, Cherif Ndiaye, Adis Jahovic

Teknik Direktör:Nestor El Maestro

Süper Lİg 9. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 9. Hafta Puan Cetveli;