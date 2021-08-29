Kasımpaşa, Galatasaray puanları paylaştı
Süper Lig 3. hafta maçında Galatasaray 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 1 paunla ayrıldı.Karşılaşmanın32. dakikasında Galatasaray, Alexandru Cicaldau ile 1-0 öne geçti.38. dakikada Galatasaray, ,Kerem Aktürkoğlu ile skoru 2-0 yaptı.45. dakikada Kasımpaşa, Nicolai Jörgensen ile durumu 2-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 galibiyeti ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Kasımpaşa gol yollarında daha etkili oynadı.66. dakikada Kasımpaşa, Umut Bozo ile karşılaşmada durumu 2-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-2 berabere tamamlandı.
Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 5 yaparken, Galatasaray 7 puan oldu.
Kasımpaşa:Ertuğrul Taşkıran, Jeffrey Bruma, Tarkan Serbest, Evren Elmalı, Florent Hadergjonaj, Loret Sadiku, Michal Travnik, Haris Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Kevin Varga, Nicolai Jörgensen
Teknik Direktör:Cihat Arslan
Galatasaray:Fernando Muslera, Patrick van Aanholt, Christian Luyindama, Sacha Boey, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Mbaye Diagne
Yedekler:İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed
Teknik Direktör:Fatih Terim