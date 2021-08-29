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Kasımpaşa, Galatasaray puanları paylaştı

Süper Lig 3. hafta maçında Galatasaray 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 1 paunla ayrıldı.K

29 Ağustos 2021 Pazar 20:28
Kasımpaşa, Galatasaray puanları paylaştı

Kasımpaşa, Galatasaray puanları paylaştı

    Süper Lig 3. hafta maçında Galatasaray 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 1 paunla ayrıldı.Karşılaşmanın32. dakikasında Galatasaray, Alexandru Cicaldau ile 1-0 öne geçti.38. dakikada Galatasaray, ,Kerem Aktürkoğlu ile skoru 2-0 yaptı.45. dakikada Kasımpaşa, Nicolai Jörgensen   ile durumu 2-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 galibiyeti ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Kasımpaşa gol yollarında daha etkili oynadı.66. dakikada Kasımpaşa, Umut Bozo ile karşılaşmada durumu 2-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-2 berabere tamamlandı.

   Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 5 yaparken, Galatasaray 7 puan oldu.

Kasımpaşa:Ertuğrul Taşkıran, Jeffrey Bruma, Tarkan Serbest, Evren Elmalı, Florent Hadergjonaj, Loret Sadiku, Michal Travnik, Haris Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Kevin Varga, Nicolai Jörgensen  

Yedekler.Erdem Canpolat ,Harun Tekin, Mortadha Ben Ouannes, Sakıb Aytaç, Tomas Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Valentin Eysseric, Doğucan Haspolat, Ahmet Engin, Umut Bozo

Teknik Direktör:Cihat Arslan

Galatasaray:Fernando Muslera, Patrick van Aanholt, Christian Luyindama, Sacha Boey, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Mbaye Diagne

Yedekler:İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed 

Teknik Direktör:Fatih Terim

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig 3. HaftaGalatasarayKasımpaşa
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