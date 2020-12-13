Lider Alanyaspor, Beşiktaş'a şans vermedi

Lider Alanyaspor, Gençlerbirliği ve Göztepe yenilgilerinden sonra çıktığı Beşiktaş maçından 3 puan aldı.Beşiktaş’ın galibiyet serisi Alanya’da sona erdi… Süper Lig’in lideri Aytemiz Alanyaspor evinde ağırladığı Beşiktaş’ı Bakasetas’ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş, ligin son 3 haftasında Medipol Başakşehir’i 3-2, Fenerbahçe’yi 4-3 ve Kasımpaşa’yı 3-0 yenmişti. Ligin formda takımı Alanya’ya diş geçiremedi ve maçın son 10 dakikasını 10 kişi tamamlayan rakibine karşı puan çıkarmayı başaramadı.

Karşılaşmanın 26.ıncı dakikasında Bakasetas penaltıdan Alanyaspor'u 1-0 öne geçiren geçirdi. 79.dakikada Bakasetas bir kez daha sahneye çıkarak durumu Alanyaspor adına 2-0 yaptı.81. dakikada ev sahibinde Babacar, Rıdvan’a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.89.dakikada Güven Yalçın’ın ceza sahasın içinde yerde kalmasıyla penaltı kazanan Beşiktaş’ın tek golünü bu atışta Aboubakar kaydetti.

(Skor)

Maçta kalan dakikalarda gol çıkarmayı başaramayan Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın eski yardımcısı Çağdaş Atan’ın takımına karşı İstanbul’a eli boş döndü.

Bu sonucun ardından puanını 26’ya yükselten Alanya liderliğini sürdürürken Beşiktaş 19 puanla 4.sırada kaldı.