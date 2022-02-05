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Lider Trabzonspor kayıpsız yoluna devam etti

Süper Lig  lideri Trabzonspor , 24. hafta maçında Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.

05 Şubat 2022 Cumartesi 17:53
Lider Trabzonspor kayıpsız yoluna devam etti

Lider Trabzonspor kayıpsız yoluna devam etti

    Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu lideri Trabzonspor , 24. hafta maçında Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.Maçın 6. dakikasında Edin Vsica sahneye çıktı ve Trabzonspor'u 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. 22. dakikada Trabzonspor'da Dorukhan Toköz sarı kart grödü.42. dakikada Kasımpaşa'da Eren Elmalı sarı kart grödü.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 53. dakikada kasımpaşa'da Valentin Eysseric sarı kart grödü.65. dakikada Kasımpaşa'da bu sefer Mamadou Fall sarı kart grödü.75. dakikada Trabzonspor'da Bruno Peres  ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.75. dakikada Kasımpaşa'da Valentin Eysseric sarı kart grödü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Siopis, Abdülkadir, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut

Süper Lig 24. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lİg 24. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 25. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 05.02.2022 18:13
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKasımpaşa
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