Lider Trabzonspor kayıpsız yoluna devam etti
Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu lideri Trabzonspor , 24. hafta maçında Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.Maçın 6. dakikasında Edin Vsica sahneye çıktı ve Trabzonspor'u 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. 22. dakikada Trabzonspor'da Dorukhan Toköz sarı kart grödü.42. dakikada Kasımpaşa'da Eren Elmalı sarı kart grödü.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 53. dakikada kasımpaşa'da Valentin Eysseric sarı kart grödü.65. dakikada Kasımpaşa'da bu sefer Mamadou Fall sarı kart grödü.75. dakikada Trabzonspor'da Bruno Peres ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.75. dakikada Kasımpaşa'da Valentin Eysseric sarı kart grödü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Siopis, Abdülkadir, Visca, Nwakaeme, Cornelius
Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut
Süper Lig 24. Hafta Toplu Maç Sonuçları;
Süper Lİg 24. Hafta Puan Durumu;
Süper Lig 25. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF