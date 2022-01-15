Lider Trabzonspor, Sivas'a takıldı

Süper Lig'in 21. haftasında lider Trabzonspor, Sivasspor deplasmanından 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 20. dakikasında Sivasspor, Leke James'in golüyle 1-0 öne geçti.24. dakikada Trabzonspor, Abdülkadir Ömür, takımına eşitliği getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında kar yağışı etkili oldu.46. dakikada Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen sarı kart gördü.57. dakikada Sivasspor'da Pedro Henrique sarı kart gördü.89. dakikada Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı hakem Mete Kalkavan'a tepki gösterirken sahaya girdiği için kırmızı kartla tribüne gönderildi.90. dakikada Sivasspor'da Özkan Yiğiter sarı kart grödü.

Yoğun kar yağışı altında iki takım da rakip kalede gol aradı ancak aradıkları golü bir türlü bulamadılar.Karşılşmada başka gol olmadı ve Sivasspor, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldılar.

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Özkan, Kerem, Cofie, Pedro Henrique, Erdoğan, Leke James

Trabzonspor:

Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius

Süper Lig 21. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 21. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 22. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF