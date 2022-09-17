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Liderlik koltuğuna A.Demirspor oturdu...Antalyaspor 0 - A.Demirspor 3

Spor Toto Süper Lig 7. hafta maçında Adana Demirspor deplasmanda Antalyaspor’u 3-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

17 Eylül 2022 Cumartesi 21:54
Liderlik koltuğuna A.Demirspor oturdu...Antalyaspor 0 - A.Demirspor 3

 Liderlik koltuğuna A.Demirspor oturdu...Antalyaspor 0 - A.Demirspor 3

     Spor Toto Süper Lig 7. hafta maçında Adana Demirspor deplasmanda Antalyaspor’u 3-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ali Palabıyık, Bahtiyar Birinci ve Cemil Tunç hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 1. dakikadasında Adana Demirspor Younes Belhanda ile 1-0 öne geçti.7. dakikada Antalyaspor'da Soner Aydoğdu sarı kart gördü.1 dakika sonra Soner Aydoğdu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.13. dakikada Antalyaspor’da Luiz Adriano yerini Ufuk Akyol’a bıraktı

   20. dakikada A.Demirspor’da Kevin Rodrigues sarı kart gördü.39. dakikada A.Demirspor’da Yaroslav Rakitskiy kırmızı kartla oyun dışında kaldı.43. dakikada A.Demirspor’da Emre Akbaba yerini Semih Güler’e bıraktı.Karşılaşmanın ilk yarısı A.Demirspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Antalyaspor’da Alassane Ndao yerini Cemali Sertel’e bırakırken, A.Demirspor’da Henry Onyekuru yerini Babajide Skintola’ya bıraktı.59. dakikada Antalyaspor’da Houssam Ghacha yerini Shoya Nakajima’ya bıraktı.61. dakikada Shoya Nakajima oyuna girer girmez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

   63. Dakikada A.Demirspor’da Gökhan İnler ve Yusuf Sarı yerini Fredrik Gulbrandsen ve Benjamin Stambouli’ye bıraktı.69. dakikada Antalyaspor’da Güray Vural sarı kart gördü.75. dakikada A.Demirspor Fredrik Gulbrandsen ile skoru 2-0 yaptı.

    77. Dakikada Antalyaspor’da Fredy ve Fedor Kudryashov yerini Hakan Özmert ve Gökdeniz Bayraktar’a bıraktı.80 dakikada A.Demirspor’da Younes Belhanda yerini Britt Assombalonga’ya bıraktı.84. dakikada A.Demirspor Britt Assombalonga ile skoru 3-0 yaptı.85. dakikada A.Demirspor’da Britt Assombalonga sarı kart gördü.90. dakikada A.Demirspor’da Fredrik Gulbrandsen sarı kart gördü.

   Karşılaşmadan A.Demirspor 3-0 galip ayrıldı.Bu sonuçla A.Demirspor puanını 16 yaparken, Antalyaspor 6 puanda kaldı.

Antalyaspor:Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Fedor Kudryashov, Veysel Sarı, Soner Aydoğdu, Fredy, Alassane Ndao, Haji Wright, Luiz Adriano, Houssam Ghacha   

Adana Demirspor:Ertaç Özbir, Samet Akaydın, Jonas Svensson, Yaroslav Rakitskiy, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Kevin Rodrigues, Gökhan İnler   

Süper Lig 7. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 7. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 8. Hafta Maç Programı;

Kaynak:TFF

Son Güncelleme: 17.09.2022 23:45
Anahtar Kelimeler:
Adana DemirsporAntalyaspor
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