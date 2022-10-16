Liverpool 1 - Manchester City 0

Premier Lig 10. Hafta maçında Manchester City deplasmanda Liverpool’a 1-0 yenildi.Anfield Stadtyumu’nda oyanan karşılaşmayı hakem Anthony Taylor yönetti.Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti.İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 63. Dakikada Liverpool’da Fabinho sarı kart gördü.73. dakikada Liverpool’da Roberto Firmino, Fabinho ve Harvey Elliot oyundan çıktı.Yerine Darwin Numez, Jordan Henderson ve Fabio Carvalho oyuna girdiler.76. dakikada Liverpool Mohamed Salah ile 1-0 öne geçti.78. dakikada Manchester City’de Manuel Akanji sarı kart gördü.84. dakikada Liverpool’da Thiago Alcantara sarı kart gördü.89. dakikada Manchester City’de İlkay Gündoğan yerini Jullian Alvarez’e bıraktı.90. dakikada Liverpool’da Mohammed Salah yerini Trent Alexander-Arnold’a bıraktı.90. dakikada Liverpool’da Diogo Jota sarı kart gördü.90+2. dakikada Liverpool'da Diogo Jota yerini Kostas Tsimikas'a bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Manchester City deplasmanda Liverpool’a 1-0 yenildi.Bu sonuçla Manchester City 23 puanda kalırken, Liverpool 13 puanını yaptı.

Liverpool:Alisson, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Fabinho, Thiago Alcantara, James Milner, Diogo Jota, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Harvey Elliott

Teknik Direktör:Jürgen Klopp

Manchester City: Ederson, Ruben Dias, Nathan Ake, Joao Cancelo, Manuel Akanji, İlkay Gündoğan, Rodri, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Philip Foden, Erling Haaland

Teknik Direktör: Pep Guardiola