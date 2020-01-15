Malatyaspor ile Sergen Yalçın'ın yolları ayrıldı

Malatyaspor Sergen Yalçın ile yolları ayrıldı.Ziraat Türkiye Kupası’nda dün Sivasspor’a 4-0 kaybeden Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Sergen Yalçın’ın görevine son verildi.

Sergen Yalçın Yeni Malatyaspor’un başında 21 maç, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. 38 gol attı, 30 gol yedi. Yalçın, Süper Lig’de ise 14 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Yeni Malatyaspor ligde 28 gol atıp, 18 gol yerken 21 puan topladı ve maç başına 1.5 puan ortalaması yakaladı.