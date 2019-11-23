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Manchester City 'den muhteşem geri dönüş

 Manchester City evinde Chelsea'yi 2-1 yendi

Manchester City 'den muhteşem geri dönüş

 Manchester City evinde Chelsea'yi 2-1 yendi

23 Kasım 2019 Cumartesi 22:36
Manchester City 'den muhteşem geri dönüş

Manchester City 'den muhteşem geri dönüş

   Manchester City evinde Chelsea'yi 2-1 yendi.Liverpool'un kazandığı İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geldi. Ev sahibi City yenik duruma düştüğü maçta galip gelmeyi başardı.İngiltere Premier Lig'in 13. haftasındaki dev maçta Manchester City, evinde Chelsea ile karşılaştı. Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.Chelsea 21. dakikada Kante'nin golüyle öne geçerken, Manchester City'ye galibiyeti getiren goller 29. dakikada de Bruyne ve 37. dakikada Mahrez'den geldi.Manchester City'de Türk asıllı Alman milli oyuncu İlkay Gündoğan, yedek kulübesinde başladığı maçın 52. dakikasında Rodri'nin yerine oyuna dahil oldu.

   Bu sonucun ardından Manchester City puanını 28 yaptı ve lider Liverpool ile arasındaki 9 puan farkı korudu. Chelsea ise ligde 6 maç sonra yenildi ve 26 puanda kaldı.Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacakken, Chelsea evinde West Ham'ı konuk edecek.

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Son Güncelleme: 23.11.2019 22:40
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