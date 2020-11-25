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Maradona hayatını kaybetti | Futbol efsanesinden acı haber

Dünya futbolunun efsane ismi Diego Armando Maradona 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

25 Kasım 2020 Çarşamba 19:11
Maradona hayatını kaybetti | Futbol efsanesinden acı haber

Maradona hayatını kaybetti | Futbol efsanesinden acı haber


Pele'nin ardından, dünyanın en çok tanınmış ismi Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona 60 yaşında vefat etti. Adını ilk kez 1986 yılında oynanan FİFA Dünya Kupası maçlarında duyuran Diogo Maradona'nın bir süre önce koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti.

Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Arjantin'de yayın yapan Clarin, 4 Kasım'da beyin ameliyatı geçiren ve 12 Kasım'da taburcu edilen efsanenin kalp krizi geçirdiğini ve kurtarılamadığını duyurdu. Diario Sport ise Maradona'nın kaybının doğrulandığını belirtti.

MARADONA KİMDİR?

Diego Armando Maradona, Orta Saha (Oyun Kurucu) mevkiinde forma giymiş, dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak kabul edilen, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcudur.

Kulüp takımlarında oynadığı 590 maçta 308 gol atmıştır. Napoli'yi şampiyon yapıp Napoli taraftarı tarafından bir efsane olarak hatırlanır.

Kokain bağımlısı olarak özellikle çocuk hayranlarına karşı kötü örnek olmuştur. 1994 Amerika'daki Dünya Kupası'nda doping kullandığının ortaya çıkmasıyla futbol hayatını bitirmiştir. Bu olaydan sonra Maradona madde bağımlılığına büyük bir savaş açmıştır.

1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye elle attığı gol ve bu gol için yaptığı;"O el, Tanrı'nın eliydi."yorumu çok tartışılmıştır. Aynı maçta attığı, kendi yarı sahasından kale önüne kadar, kaleci dahil tam 8 oyuncuyu çalımlayarak attığı gol de Asrın Golü seçilmiştir.

Boca Juniors yıllarında beraber oynadıkları Rüzgarın Oğlu lakaplı Caniggia ile hazırladıkları bir golden sonra dudaktan öpüşmeleriyle dikkat çekti. Caniggia'nın eşi "Bazen Maradona'nın eşime aşık olduğunu düşünüyorum. Uzun saçları ve büyük kaslarından dolayı olmalı" demişti. 91 kez Arjantin Millî Takım formasını giyen efsana futbolcu Maradona, bu maçlarda 34 gol kaydetmiştir.

Kokain ve uyuşturucu testlerinde başarısız olan Maradona 15 ay futboldan men edildikten sonra 1992 yılında Napoli'den ayrıldı. İspanya'dan Real Madrid ve Fransa'dan Olympique Marseille kulüplerinin ilgilenmesine rağmen Sevilla'yı seçti ve bir yıl orada oynadı.1993 yılında Newell's Old Boys'a transfer oldu. 1995 yılında Boca Juniors'a geri döndü ve iki yıl orada oynadı.[16] Maradona'nın Boca Juniors taraftarları için efsaneleşmesi ile La Bombonera stadyumunun girişine ispanyolca Boca es mi religion, Maradona es mi dios, la Bombonera es mi iglesia (dinim Boca, tanrım Maradona, mabedim La Bombonera) satırları yazılmıştır.

Maradona ayrıca 1986 Dünya Kupası öncesinde Tottenham Hotspur formasıyla Internazionale karşısında bir hazırlık maçına çıktı. Tottenham maçı 2-1 kazandı. Daha sonra birlikte oynadığı Glenn Hoddle için Arjantin'de on numaralı formayı giymekten vazgeçti.

Teknik Direktörlük KariyeriFutbolu bıraktıktan sonra 1994 yılında Arjantin'ın Mandiyú de Corrientes ve 1995 yılında Racing Club de Avellaneda takımını çalıştırmıştır. Teknik Direktörlüğü bir süre ara veren Efsana futbolcu Maradona 2008 yılında Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirildi. Efsane futbolcu Diego Armando Maradona, takımının başındaki ilk sınavında İskoçya karşısında sahne aldı.

FIFA Dünya Kupası Şampiyonluğu 1978 Arjantin

FIFA Dünya Kupası Şampiyonluğu 1986 Arjantin

FIFA Dünya Kupası 2.liği 1990 Arjantin

Artemio Franchi Kupası Şampiyonluğu 1993 Artemio Franchi Kupası

İtalya Seria A Şampiyonluğu
o 1987 Napolio 1990 Napoli

İtalya Kupası Şampiyonluğuo 1987 Napoli

UEFA Kupası Şampiyonluğuo 1989 Napoli

İtalya Süper Kupası Şampiyonluğu 1991 Napoli

Teknik direktörlük kariyeri
1994 Textil Mandiyú
1995 Racing Avellaneda
2008-2010 Arjantin
2011-2012 Al-Wasl2017 Fujairah

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Son Güncelleme: 25.11.2020 19:17
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