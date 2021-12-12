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Mecnur Çolak Koronavirüs'e yenik düştü

Ünlü futbolcu Mecnur Çolak, Bulgaristan'da Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

12 Aralık 2021 Pazar 20:37
Mecnur Çolak Koronavirüs'e yenik düştü

Mecnur Çolak Koronavirüs'e yenik düştü

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mecnur Çolak yaşamını yitirdi. Çolak, futbolculuğu kadar borsada adının karıştığı skandallarla da tanınıyordu.

Mecnur Çolak,futbolu bıraktıktan sonra borsa yatırımlarıyla gündeme gelmişti. Borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle farklı dönemlerde gözaltına alınmıştı.

Çolak hakkında manipülasyon yaptığı gerekçesiyle tutuklama kararları da çıkmıştı.

Mecnur Çolak, 7 Ağustos 1967 tarihinde Bulgaristan’da dünyaya geldi. 1993-1995 yılları arasında Fenerbahçe'de oynadı. 1998 yılında aktif futbol hayatı sona erdi.

Futbolculuk sonrası dönemde borsaya yönelen Çolak, manipülasyon davaları sonucu hapis cezası aldıktan sonra Bulgaristan’a gitmişti.

Türkiye'de borsada işlem yaptığı dönemde 30’dan fazla işlem yasağı kararı çıkan ve birçok kez manipülasyon davası açılan Mecnur Çolak’ın 2010 yılına kadar ofisinin SPK ile aynı binada olduğu ortaya çıkmıştı. O dönem Çolak'ın borsadaki manipülatif işlemleri vergi cenneti olarak nitelendirilen ülkeler üzerinden 'yabancı yatırımcı' gibi gerçekleştirdiği ifade edilmişti.

Son Güncelleme: 12.12.2021 23:35
Anahtar Kelimeler:
Mecnun çolakFutbol
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