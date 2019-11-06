Mehmet Sepil Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı oldu

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni Başkanı Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil oldu. Sepil, Kulüpler Birliği'nin 10. Başkanı oldu.

Fikret Orman'ın Beşiktaş Kulübü'nde başkanlıktan ayrılmasının ardından vakıftaki başkanlık görevi de sona erdi. 2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfı'nda bugüne kadar İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil için bir kutlama mesajı yayımladı.

(Haberler)