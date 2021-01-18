Mesut Özil'i getiren uçak izlenme rekoru kırdı



Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer sürecin, dünya havacılık tarihine geçecek tanıklığa imza attı.

Fenerbahçe taraftarları, 1969 Temmuz ayında Ay'a giden ilk insanlı uzay aracı Apollo 11'in canlı izlenme rekorunu hatırlattı.

Youtube üzerinde yarım milyonu geçen canlı yayın, uçakların radar izini takip eden Flightradar24 uygulamasında bir ara 300 bin kişiyi geçerek, söz konusu uygulama üstünde ayrı bir rekor kırdı.

UÇAK İNMEDEN BİR SAAT ÖNCE

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a ait uçakla Türkiye'ye gelen Mesut Özil'in transfer bildirimi dün akşam saatlerinde KAP'a bildirilmesinin ardından, ünlü futbolcunun takım arkadaşlarından da duygu yüklü açıklamalar peş peşe geldi. Sosyal medyada ise Özil günün ilk saatlerine kadar en çok konuşulan konu oldu. İşte dün geceden itibaren gün boyu yaşananlar...

FENERBAHÇE HİSSELERİ COŞTU

Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe hisseleri, döviz cinsinden borçların yapılandırılması ve transfer haberlerine paralel yeni haftaya yükselişle başladı. Fenerbahçe hisseleri, Eylül 2020'den bu yana en yüksek seviye olan 45,90 liraya kadar yükseldi.



Analistler, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kazanan Fenerbahçe hisselerinin söz konusu performansında Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in transferine ilişkin gelişmelerin önemli rol oynadığını söyledi.

Fenerbahçe'nin 61,9 milyon dolarlık döviz cinsinden borçlarını ortalama 7,43 lira üzerinden Türk lirasına çevirmesinin de kulübü mali açıdan rahatlatmasının bekleniyor.

Sarı-lacivertli kulüpten dün yapılan açıklamada, Macar stoper Attila Szalai ile 4,5 yıllık anlaşma imzalandığı bildirilmişti.

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULAN KONU OLDU

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mesut Özil, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

32 yaşındaki futbolcunun Twitter ve Instagram hesaplarından yaptığı paylaşımlar yüzbinlerce etkileşim aldı.

Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema, eski takım arkadaşı Mesut'un İstanbul'a gelen uçaktan paylaştığı fotoğrafa yorum yaparak, "Haydi kardeşim" ifadesini kullandı.

Arsenal'ın forveti Alexandre Lacazette'in yanı sıra eski kalecisi David Ospina ile Chelseali Antonio Rüdiger de Mesut'a destek veren isimler oldu.

Öte yandan, FIFA'nın resmi Twitter hesabı, Mesut'un Fenerbahçe'nin açıklamasını paylaştığı mesajını "retweet" etti.

Rusya Premier Lig ekiplerinden Spartak Moskvoa'nın Twitter hesabından da Mesut Özil paylaşımı geldi. Sorulan soru alıntılandı ve "Kuşağımızın en önemli futbolcularından biri, harika taraftarı olan büyük bir kulübe transfer oluyor. Onu izlemek heyecan verici olacaktır" ifadelerine yer verildi.

