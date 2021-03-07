Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

MKE Ankaragücü 2'de 2 yaptı

Süper Lig'de 29. hafta maçında Fatih Karagümrük evinde MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenildi.

07 Mart 2021 Pazar 16:08
MKE Ankaragücü 2'de 2 yaptı

MKE Ankaragücü 2'de 2 yaptı

   Süper Lig'de 29. hafta maçında Fatih Karagümrük evinde MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenildi.MKE Ankaragücü Galatasaray galibiyetinden sonra Fatih Karagümrük'ü yenerek 2'de 2 yaptılar.Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti.İlk yarı golsüz kapandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısının başında MKE Ankaragücü 1-0 öne geçti.55. dakikada Alper Potuk, MKE Ankaragücü'nü 1-0 öne geçiren golü kaydetti.Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 1-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

   Bu sonuçla MKE Ankaragücü Hikmet Karaman yönetimde 5. maçında 8. puanını almış oldu.MKE Ankaragücü bu galibiyetle puanını 26 yaparken Karagümrük 41 puanda kaldı. Ankaragücü gelecek hafta sahasında Göztepe ile karşılaşacak.Fatih Karagümrük ise Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fatih Karagümrük: Viviano, Roco, Biglia, Sobiech, Borini, Ndao, Hedenstad, Balkovec, Campi, Castro, Bertolacci

MKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri, Alper, Geraldo, Saba, Borven

Son Güncelleme: 08.03.2021 02:10
Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükMKE Ankaragücü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manu, City'nin 21 maçlık galibiyet serisine son verdi
Manu, City'nin 21 maçlık galibiyet serisine son verdi
Madrid derbisinin galibi yok
Madrid derbisinin galibi yok
Galatasaray puan kaybetmeye devam ediyor
Galatasaray puan kaybetmeye devam ediyor
Liverpool'a bir şok daha
Liverpool'a bir şok daha
Ümraniyespor lider Giresunspor'a geçit vermedi
Ümraniyespor lider Giresunspor'a geçit vermedi
M.Başakşehir galibiyet hasretine Başkent'te son verdi
M.Başakşehir galibiyet hasretine Başkent'te son verdi
HK Kayserispor, Hatayspor'ı deplasmanda farklı yendi
HK Kayserispor, Hatayspor'ı deplasmanda farklı yendi
Kartal zirveye kondu
Kartal zirveye kondu
Y.Denizlispor 3- Y.Malatyaspor 2
Y.Denizlispor 3- Y.Malatyaspor 2
Fenerbahçe Beko 17. galibiyetini aldı
Fenerbahçe Beko 17. galibiyetini aldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim