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Moldova'da 3 puan mücadelesi | Moldova 0 - Türkiye 4

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki 6. maçında Moldova'yı 4-0 mağlup etti

Moldova'da 3 puan mücadelesi | Moldova 0 - Türkiye 4

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki 6. maçında Moldova'yı 4-0 mağlup etti

10 Eylül 2019 Salı 23:20
Moldova'da 3 puan mücadelesi | Moldova 0 - Türkiye 4

Moldova'da 3 puan mücadelesi | Moldova 0 - Türkiye 4


Türkiye Moldova'da 2020 Avrupa Şampiyonası için mücadele ediyor. A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki 6. maçında Moldova'nın konuğu oldu. 5 maçta 12 puan toplayan ay-yıldızlılar, averajla ikinci sırada yer alıyor..  Türkiye, Moldova seferinden 4-0 net galibiyetle ve 3 puanla dönüyor.

Milli Takımımız ikinci yarının son 20 dakikasına 3 gol sığdırmayı başardı. Farklı galibiyet, grupta liderlik yarışında Türkiye'yi zirveye yerleştirecek. Moldova 0 - Türkiye 4 

Türkiye'de Andorra'yı son dakikada attığı tek golle yenerek 3 puan alan A Milli Futbol Takımımız, Moldova'da 3 puanı alarak yurda dönüyor..

Şenol Güneş teknik patronluğundaki A Milli Futbol Takımımız, Moldova deplasmanından 4-0'lık galibiyeti koparmayı başardı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında Moldova'ya konuk olan ay-yıldızlılar, mücadeleyi farklı kazanarak puanını 15'e yükseltti.

Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, 37. dakikada Cenk Tosun'un harika golüyle 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ikinci yarısında Deniz Türüç, uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta harika bir vuruşla farkı 2'ye yükseltirken Cenk Tosun yine sahne aldı!

Dakikalar 79'u gösterdiğinde Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda direkten dönen topta buluşan Cenk Tosun farkı 3'e çıkaran golü kaydetti. Andorra maçı sonrasında eleştirilere maruz kalan tecrübeli golcü, attığı 2 golle kritik galibiyetin mimarı oldu.

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki 6. maçında Moldova'yı 4-0 mağlup etti! Mücadelede Cenk Tosun iki gol kaydederken ay-yıldızlıların diğer golleri Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı'dan geldi. Milli Takımımız, bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti ve İzlanda'nın Arnavutluk'a yenilmesiyle birlikte EURO 2020 yolunda büyük bir avantaj elde etti!

88. dakika oynanırken Yusuf Yazıcı, ceza sahası dışında aldığı topta şık hareketlerin ardından sağ ayağıyla harika bir vuruş yaptı ve farkı 4'e çıkardı! Genç futbolcu, 16. milli maçında golle tanışmış oldu!

Ay-yıldızlılar bu galibiyetle birlikte puanını 15'e yükseltti ve Fransa'nın ardından ikinci sıradaki yerini korudu. 12 puandaki İzlanda, Arnavutluk'a deplasmanda 4-2 mağlup oldu ve haftayı üçüncü sırada tamamladı. Milli Takımımız, kalan dört maç öncesinde bu galibiyetle birlikte önemli bir avantaj elde etti.


Bu arada Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 21.45'te Fransa-Andorra ve Arnavutluk-İzlanda maçları da oynanıyor.


A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki altıncı maçında Moldova'ya konuk oluyor. 5 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyet alan ve 12 puan toplayan ay-yıldızlılar, aynı puandaki Fransa'nın ardından averajla ikinci durumda bulunuyor.

MOLDOVA: 0 - TÜRKİYE: 4 (37' ve 79' Cenk Tosun, 58' Deniz Türüç Dakika 88 Yusuf Yazıcı)

(MAÇIN İKİNCİ YARISI DEVAM EDİYOR..)

37. dakika oynanırken savunmanın arkasına atılan uzun pasta hareketlenen Cenk Tosun topu kaleciden kurtardıktan sonra vuruşunu yaptı ve millilerimizi öne geçirdi.

SAAT: 21.45
HAKEM: Davide Massa
STAT: Zimbru
YAYIN: TRT 1

MOLDOVA: Koşelev, Reabciuk, Mudrac, Efros, Ioniţa, Cebotaru, Ginsari, Țurcan, Suvorov, Sandu, Graur
YEDEKLER: Celeadnic, Rozgoniuc, Cojocaru, Ambros, Zagaevschii, Ghecev, Macritchii, Cemirtan
TEKNİKDİREKTÖR: Semen Altman

TÜRKİYE: Mert, Zeki Çelik, Merih Demirah, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Kenan Karaman, Cenk Tosun
YEDEKLER: Sinan, Uğurcan, Çağlar, Emre Belözoğlu, Efecan, Hakan, Yusuf, Abdülkadir, Güven, Enes Ünal, Nazım, Emre Kılınç
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
 

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Son Güncelleme: 10.09.2019 23:42
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