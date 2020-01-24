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Mustafa Cengiz " Fikir ayrılığı yaşıyorsak ayrı yollara gitmemiz gerekir"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz son günlerde gündemdeden düşmeyen Fatih Terim polemiği ile ilgili çok ilginç açıklamalarda bulundu.

24 Ocak 2020 Cuma 19:07
Mustafa Cengiz " Fikir ayrılığı yaşıyorsak ayrı yollara gitmemiz gerekir"

Mustafa Cengiz " Fikir ayrılığı yaşıyorsak ayrı yollara gitmemiz gerekir"

   Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz son günlerde gündemdeden düşmeyen Fatih Terim polemiği ile ilgili çok ilginç açıklamalarda bulundu.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Fatih Terim'in 'Fikir ayrılığı yaşıyoruz' sözü bizi çok yaraladı. Ayrı ayrı fikirlerdeysek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. Sayın teknik direktörün söylediği Galatasaray'a yakışmadı" dedi.

   Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Biz felsefe kulübü değiliz. Başkanı var, teknik direktörü var. Karar yönetenler tarafından alınır, onun tarafından da yürütülür. Fatih Terim'in 'Fikir ayrılığı yaşıyoruz' sözü bizi çok yaraladı. Fikir ayrılığı olmaması gerekir. Ayrı ayrı fikirlerdeysek, ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. Sayın teknik direktörün söylediği Galatasaray'a yakışmadı. Menajerler her yerde 'Arda hayırlı olsun' diyor." dedi. 

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Sayın teknik direktörün, o oyuncu ile kalbi bağlantısı olabilir. Giderken o yollamış, gidişi ani oldu hatırlıyorum. 12 milyon euro güzel ama hazırlıksız yakalandık, 'Yolu açık olsun' dedik. Atletico Madrid ve Barcelona'dayken onunla yatıp kalktık, mutlu olduk, övündük. Sanki S-400 kodlarını vermişiz gibi bilgi sızdırıyoruz. Galatasaray teknik direktörü olsam bunları demem, hicap duyarım." diye konuştu.

    Galatasaray Başkanı Mustafa Başkan, "Köstebek sözcüğü de bizi çok yaraladı. Bilgi sızdıran bir yönetim kurulu... Hangi mahrem bilgi verilmiş? Benim yönetim kurulu toplantım 4.5 saate yakın sürdü. Biz aynı noktadayız, aynı duruştayız. Birtakım medya mensubu arkadaşlarımız bunun bilgisini almış olabilirler. Ben teknik direktörüm ile polemiği girmem. Hocamızın bu konuşmaları yapacağına ihtimal vermiyordum. Fikir ayrılığı yok dedim, yönetim bir karar alır ve buna uyulur. Hocamızın istediği 30 kadar oyuncu için 70 milyon euroya yakın harcama yaptık." açıklamasında bulundu. 

(Haberler)

Son Güncelleme: 24.01.2020 19:12
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Başkanı Mustafa CengizFatih Terim
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