Mustafa V. Koç spor ödülleri sahiplerini buldu

Mustafa V. Koç ödülü Milli Okçumuz Mete Gazoz ve A Milli Kadın Voleybol Takımına verildi



Yaşamı boyunca sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne tutkuyla inanan, sporu kişisel ve toplumsal gelişimin ayrılmaz parçası olarak gören Mustafa V. Koç'un idealleri ışığında hayata geçirilen Mustafa V. Koç Spor Ödülü beşinci kez sahibini buldu. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda göstermiş olduğu başarılı performansıyla ülkemize okçuluk alanında ilk Olimpiyat altın madalyasını kazandıran Mete Gazoz ile Tokyo Olimpiyat Oyunları’nı 5’inci sırada tamamlayan, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyaya ulaşan ve senelerdir süregelen başarılarıyla gurur kaynağımız olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız “2021 Mustafa V. Koç Spor Ödülü”ne lâyık görüldü.

Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle düzenlenen ve kalıcı teması, “Olimpik değerlere katkı” olarak belirlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nü kazananlar, 550 bin TL’lik para ödülünün de ortak sahibi oldular. Pandemi şartları nedeniyle bu yıl da dijital ortamda gerçekleştirilen tören, 9 Aralık akşamı Koç Holding’in Youtube kanalından yayınlandı.

Mete Gazoz: “Diliyorum ki bu tarihi başarı birçok genç kardeşimize ilham olur ve topraklarımızdan nice olimpiyat şampiyonları çıkar.”

“Ok ve yayı ilk defa elime aldığımda henüz 3 yaşındaydım. Spor hayatımın her zaman bir parçası oldu. Hatta bir parçası oldu demek yetmez; ben hayatı sporla öğrendim” diyerek teşekkür konuşmasına başlayan milli okçumuz Mete Gazoz, “2016 yılında Rio’da gerçekleşen Olimpiyat Oyunları’ndan sonra önce kendime, sonra tüm halkımıza bir söz vermiştim: Tokyo’da altın madalyanın sahibi ben olacaktım. Bugün karşınıza çocukluk hayalini gerçekleştirmiş ve sizlere olan sözünü tutmuş bir Olimpiyat Şampiyonu olarak çıkmanın gururunu yaşıyorum. Diliyorum ki okçuluk branşında elde ettiğim bu tarihi başarı birçok genç kardeşimize ilham olur ve topraklarımızdan nice olimpiyat şampiyonları çıkar. Merhum Mustafa Koç, spora ve sporcuya önem veren, Türk sporunun gelişimi için çaba sarf eden, yüzlerce sporcunun yetişmesine vesile olan çok değerli bir iş insanıydı. Kendisini saygıyla anıyorum. Onun adını taşıyan bu ödüle beni lâyık gördüğünüz için sizlere çok teşekkür ederim” dedi.

Eda Erdem Dündar: “Karşımıza dikilen ön yargılar ne kadar dirençli olursa olsun hep daha güçlü duracağız. İnanıyorum ki, hep birlikte daha nice başarılara imza atacağız.”

A Milli Kadın Voleybol Takımı adına konuşma yapan takım kaptanı Eda Erdem Dündar ise; “Bu değerli ödül için Koç Topluluğu'na, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne, jüriye, seçici kurula ve elbette, spora, dostluğa ve iyiliğe adanmış bir kalbe, Mustafa Koç'a tüm takım arkadaşlarım adına teşekkür ederim. En büyük başarılarımızda yanımızda olamasa da hala bizimle olduğunu hissediyoruz. Ülkemizin her köşesinde, her alanda mücadele veren, tüm gücüyle sıçrayan, her topa uzanan, bazen fileye takılsa da yeniden, yeniden deneyen tüm kadınlar. Siz de bu takımın bir parçasısınız! Hep birlikte, mükemmellik, dostluk ve saygı gibi olimpik değerlerin taşıyıcısı olacağız. Koşullar ne sunarsa sunsun biz hep daha iyisini arayacağız. Hedefler ne kadar erişilmez görünürse görünsün, biz daha hızlı koşacağız. Karşımıza dikilen ön yargılar ne kadar dirençli olursa olsun hep daha güçlü duracağız. İnanıyorum ki, hep birlikte daha nice başarılara imza atacağız” dedi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç ise şöyle konuştu: “Sevgili Mustafa'yı anmak; onu ‘Mustafa Koç’ yapan değerleri anımsamak; sporun dönüştürücü etkisine olan inancını ve bu yöndeki vizyonunu yaşatmak üzere; bu yıl 5. kez bir aradayız. Bildiğiniz gibi son yıllarda tüm dünyayı zorlayan gelişmelere tanıklık ediyoruz: Küresel iklim krizi, afetler, jeopolitik belirsizlikler ve devam eden koronavirüs pandemisi, hayatımızı olumsuz yönde etkileyen meselelerden sadece birkaçı. Bütün bu zorluklar karşısında bireyler ve kurumlar olarak gezegenimize ve tüm canlılara karşı sorumluluğumuzun artık daha da arttığını düşünüyorum. Bununla birlikte, daha fazla sorumluluk alarak; seçimlerimizi farkındalıkla yaparak ve daha cesur kararlar vererek; daha iyi bir geleceği birlikte inşa edebileceğimize yürekten inanıyorum. İşte tam da bu noktada sporun ve sporcuların rolü çok önemli. Mustafa'nın da her zaman altını çizdiği gibi: ‘Daha gelişmiş bir toplum ve daha iyi bir gelecek için sporun tabana yayılması’ oldukça kıymetli. Bu vizyonla, sporun toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesi; ülkemizin spor alanındaki gelişimi ve sporla bir arada eğitim modelleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Caroline N. Koç konuşmasına şöyle devam etti: “1.000'i aşkın; federasyon, kulüp, sivil toplum kuruluşu ve akademisyen tarafından ödüle aday gösterilen sporcular arasından en doğru seçimi yapmak; bizim için büyük bir sorumluluk. Hele ki Olimpiyat senesinde bir isimde karar kılmak daha da güç. Gerek alanında gösterdiği sıra dışı başarı; gerek olimpik değerlerle bütünleşen kişiliği nedeniyle Mustafa Koç Spor Ödülü'nü kazanan sporcumuz; Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda ülkemize okçuluk dalında ilk altın madalyayı kazandıran Mete Gazoz. 2021 Mustafa Koç Spor Ödülü için tek bir isim belirlemekte zorlandık demiştim. Nitekim bu yıl ödül yönetmeliğimizin bize tanıdığı esnekliği sonuna kadar kullandık ve ödülü paylaştırmaya karar verdik. Ödülümüzün diğer kazananı; yıllardan beri devam eden başarılarına ek olarak temsil ettikleri değerlerle de bizi her zaman gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız. Kazanan kıymetli sporcularımızı ve yöneticilerini gönülden tebrik ediyor; gelecekte de tüm sportif ve sosyal faaliyetlerinde başarılar diliyorum.”

Uğur Erdener: “Mustafa Bey, bu spor ödülünün, hep savunduğu insani değerlerin spor yoluyla toplumda yaygınlaşmasına öncülük edeceği inancındaydı.”

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ise “Saygıdeğer iş insanı, sporcu, spor yöneticisi, sporun destekçisi ve bunların daha da ötesinde, yaşam felsefesini mükemmeliyet, saygı ve dostluk gibi Olimpik Değerler üzerine kurmuş Mustafa Koç’u bir kez daha rahmetle anıyorum. Mustafa Bey, bu spor ödülünün, hep savunduğu insani değerlerin spor yoluyla toplumda yaygınlaşmasına öncülük edeceği inancındaydı. Kanımca bu vasiyet artık fazlası ile yerine getirilmiş bulunmaktadır. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi, rekorları uzun yıllar kırılamamış, aynı değerleri savunan değerli dostum ve arkadaşım Sergey Bubka’nın da bu törende bizlerle birlikte olması Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nün sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da amacına ulaştığını göstermektedir. Ödül, vereni değil, verileni öne çıkaran bir yüceltmedir. Bu prestijli ödüle daha önce lâyık bulunan başarılı sporcularımızın, Olimpik ve evrensel değerleri yaşayarak ve yaşatarak topluma örnek olduklarını görüyor ve bundan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Dünyaca ünlü yüksek atlama şampiyonu Sergey Bubka gecenin özel konuğuydu.

Ödül gecesine yolladığı video mesajla katılan dünyaca ünlü, yüksek atlamada Olimpiyat şampiyonu Sergey Bubka, Mustafa V. Koç Ödülü’nün herkesi olimpik değerler etrafında birleştirdiğine ve 21. yüzyılda sporcu olmanın sorumluluklarına vurgu yaparak, “Olimpik değerler dostluk, mükemmellik ve saygı anlamına geliyor. Ülke olarak harika sporcularınız ve spor geçmişiniz var. Tokyo Olimpiyatları’nda kazandığınız 13 madalyadan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Sporcuların topluma ve gençlere örnek olmaları gerektiğini düşünüyorum. Herkes sözlerinizi ve başarılarınızı takip ediyor, ancak sizlerin de kariyeriniz boyunca aldığınız eğitime önem vermeniz gerekiyor. Sahip olduğunuz bilgi birikimi ve aldığınız eğitim, kariyeriniz boyunca en iyi olmanıza ve toplum için rol model olmanıza çok yardımcı olacaktır” dedi.

Mustafa V. Koç Spor Ödülü Seçici Kurulu:

Hasan Arat, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Hülya Aşçı, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı

Efe Aydan, Milli Basketbolcu, Avrupa Karmasına Seçilen İlk Türk Sporcu

Turgay Demirel, FIBA Avrupa Başkanı, FIBA Dünya Başkan Yardımcısı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi, TBF Onursal Başkanı

Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jürisi:

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi Prof. Dr. Uğur Erdener

Mete Gazoz Hakkında:

Milli sporcu Mete Gazoz, 1999 yılında İstanbul’da doğdu. Okçulukta ilk uluslararası başarısını Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen 2013 Dünya Gençlik Okçuluk Şampiyonası'nda Yıldızlar kategorisinde klasik erkek yay takımı ile gümüş madalya kazanarak elde etti. Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazanan Mete Gazoz, 2016 Yaz Olimpiyatları'na katılarak Türkiye kafilesindeki en genç sporcu oldu. 2017 Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda karışık takım klasik yay kategorisinde Yasemin Ecem Anagöz ile beraber ve bireyselde dünya 3'üncüsü oldu. Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) tarafından düzenlenen oylamada erkekler klasik yayda 2018'in en iyi sporcusu seçildi. Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında Meksika'ya 6-2 mağlup olarak 4. oldu. Bireysel yarışmalarda ise İtalyan Mauro Nespoli ile altın madalya maçını 6-4 kazanarak Türk okçuluk tarihinin ilk Olimpiyat altın madalyasının sahibi oldu.

A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı Hakkında:

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı ilk uluslararası karşılaşmasını 1957’de “Uluslararası İstanbul Turnuvası”nda Romanya'ya karşı oynadı, ilk galibiyetini ise 22 Temmuz 1961'de Batı Almanya’ya karşı 3-2'lik skorla elde etti. İlk kez 2008 FIVB Dünya Grand Prix şampiyonasına katılıp 7. sırayı aldıktan sonra 2012 FIVB Dünya Grand Prix finallerine de katılarak bronz madalya kazandı. Bu başarı, takımın dünya sıralamasında ilk kez 6. sıraya yükselmesini sağladı. Türkiye, Avrupa şampiyonalarına 15 defa katıldı ve 2003 yılında Ankara’da düzenlenen şampiyonada final oynadı. 2019 yılında ise yine Ankara'da aynı turnuvada ikinci kez gümüş madalya sahibi oldular. Filenin Sultanları, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda ikinciliğin yanında aynı zamanda 3 kere üçüncü olma başarısını da elde etti. Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda ise Milli Takım tarihimizde ilk defa çeyrek finale yükseldi ve Olimpiyat Oyunları’nı 5. sırada tamamladı. Bu Türk voleybolunun en büyük başarısıdır. Milli Takım, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın üçüncülük maçında rakibi Hollanda’yı 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.