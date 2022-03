Müthiş maçın galibi yok...Fenerbahçe 1 - Trabzonspor 1

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28. hafta maçında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı.Fenerbahçe'de 17. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kırmıkzı kart görmesi ile sahada 10 kişi kaldı.Fenerbahçe atağında İrfan Can Kahveci topu kontrol etmek isterken Sioipis'in ayağına müdahale yaptı.Hakem pozisyonu izlemek için VAR'a gitti. VAR incelemesi sonrası Hakem Zorbay Küçük İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kartını gösterdi.22. dakikada Trabzonspor Nwakaeme'nin golüyle 1-0 öne geçti.28. dakikada Trabzonspor'da Edin Visca sarı kart gördü.Karşılaşmada ilk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 65. dakikada Fenerbahçe'de Miguel Crespo sarı kart gördü.71. dakikada Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'ın, kullandığı serbest vuruşta ön direkte topa yükselen Miha Zajc ile skoru 1-1 yaptı.80. dakikada Fenerbahçe'de Mergim Berisha sarı kart gördü.90+2. dakikada Trabzonspor'da Edin Visca ile gole çok yaklaştı.Edin Visca'nın müsait pozistyondaki şutu az farkla dışarı çıktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe evinde Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Min-Jae, Szalai, Crespo, Mert Hakan Yandaş, Zajc, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Süper Lig 28. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 28. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 29. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF