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 Paris Saint-Germain rahat kazandı

Fransa Lig'inde Paris Saint-Germain Messi'nin forma giymediği maçta RC Strasbourg'u 4-2 yendi

14 Ağustos 2021 Cumartesi 23:33
 Paris Saint-Germain rahat kazandı

  Paris Saint-Germain rahat kazandı

      Fransa Lig'inde Paris Saint-Germain Messi'nin forma giymediği maçta RC Strasbourg'u 4-2 yendi.Karşılaşmanın 3. dakikasında Paris Saint-Germain, Mauro Icardi ile 1-0 öne geçti.25. dakikada  Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe ile skoru 2-0 yaptı.27. dakikada Paris Saint-Germain, Julian Draxler ile durumu 3-0 yaptı.İlk yarı Paris Saint-Germain'in 3-0 galibiyeti ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında  53. dakikada RC Strasbourg, Kevin Gameiro ile skoru 3-1 yaptı.64: dakikada Ajorque Ludovic maçta skoru 3-2 yaptı.86. dakikada Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia ile skoru 4-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve  Paris Saint-Germain karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
Paris SaintGermainMessiRC Strasbourg
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