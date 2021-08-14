Paris Saint-Germain rahat kazandı

Fransa Lig'inde Paris Saint-Germain'nin forma giymediği maçta'u 4-2 yendi.Karşılaşmanın 3. dakikasında Paris Saint-Germain, Mauro Icardi ile 1-0 öne geçti.25. dakikada Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe ile skoru 2-0 yaptı.27. dakikada Paris Saint-Germain, Julian Draxler ile durumu 3-0 yaptı.İlk yarı Paris Saint-Germain'in 3-0 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 53. dakikada RC Strasbourg, Kevin Gameiro ile skoru 3-1 yaptı.64: dakikada Ajorque Ludovic maçta skoru 3-2 yaptı.86. dakikada Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia ile skoru 4-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Paris Saint-Germain karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.