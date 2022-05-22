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Premier Lig Şampiyonu Manchester City

Premier Lig'in 38. haftasında lider Manchester City evinde Aston Villa’yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

22 Mayıs 2022 Pazar 19:39
Premier Lig Şampiyonu Manchester City

Premier Lig Şampiyonu Manchester City

   Premier Lig'in 38. haftasında lider Manchester City evinde Aston Villa’yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.Karşılaşmanın 32. Dakikasında Aston Villa, Matty Cash ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Aston Villa’nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısına Manchester City Fernandinho, Oleksandr Zinchenko değişikliği ile başladı.49. dakikada Aston Villa’da Tyrone Mings sarı kart gördü.56. dakikada Manchester City’de Riyad Mahrez yerini Raheem Sterling’e bıraktı.68. dakikada Manchester City’de Bernardo Silva yerine İlkay Gündoğan oyuna girdi.69. dakikada Aston Villa, Philippe Coutinho ile skoru 2-0 yaptı. 72. dakikada Aston Villa’da Philippe Coutinho yerini Marvelous Nakamba’ya bıraktı.

Manchester City'den Müthiş Dönüş

      76. dakikada Manchester City'ten muhteşem nefes kesen bir dönüş oldu.76. dakikada, İlkay Gündoğan ile skoru 2-1 yaptı.78. dakikada Manchester City, Oleksandr Zinchenko ile skoru 2-2 yaptı.81. dakikada Manchester City, İlkay Gündoğan ile skoru 3-2 yaptı.83. dakikada Aston Villa'da  Jacob Ramsey oyundan çıkarken yerine Danny Ings oyuna girdi.87. dakikada Aston Villa'da Marvelous Nakamba sarı kart gördü.88. dakikada Aston Villa'da Emi Buendia oyundan çıkarken, yerine Ashley Young oyuna girdi.Karşılaşmadan Manchester City 3-2 galip ayrılarak 93 puanla Premier Lig şampiyonu oldu.

Manchester City: Ederson, Stones, Fernandinho, Laporte, Cancelo, Rodri, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Jesus.

Aston Villa: Olsen, Cash, Chambers, Mings, Digne, McGinn, Douglas Luiz, Ramsey, Buendia, Watkins, Coutinho.

Son Güncelleme: 22.05.2022 20:03
Anahtar Kelimeler:
Manchester CityPremier Lig
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