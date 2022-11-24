Ronaldo tarihe geçti..Portekiz 3 - Gana 2

2022 Dünya Kupası H Grubu maçında Portekiz, Gana'yı 3-2 yenerken, Cristiano Ronaldo 5 Dünya Kupasında gol atan tek oyuncu olarak tarihe geçti.45. dakikada Gana'da Mohammed Kudus sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 49. dakikasında Gana'da Andre Ayew sarı kart gördü.56. dakikada Portekiz'de Otavio yerini William Carvalho'ya bıraktı.57. dakikada Gana'da Alidu Seidu sarı kart gördü.65. dakikada Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti.66. dakikada Gana'da Alidu Seidu yerini Tariq Lamptey'e bıraktı.73. dakikada Gana, eski Fenerbahçeli Andre Ayew ile skoru 1-1 yaptı.

Karşılaşmada 77. dakikada Gana'da Mohammed Kudus ve Andre Ayew oyundan çıktılar.Yerine Osman Bukari ve Jordan Ayew oyuna girdiler.Aynı dakika içersinde Portekiz'de Ruben Neves yerini Rafael Leao'na bıraktı.78. dakikada Portekiz, Joao Felix ile skoru 2-1 yaptı.80. dakkada Portekiz, Rafael Leao ile karşılaşmada durmu 3-1 yaptı.87. dakikada Portekiz'de Cristiano Ronaldo, Joao Felix ve Bernardo Silva oyundan çıktılar.Yerine Joao Palhinha, Joao Mario ve Goncalo Matias Ramos oyuna girdiler.

Karşılaşmada 89. dakikada Gana, Osman Bukari ile skoru 3-2 yaptı.90. dakikada Portekiz'de Danilo Pereira, Gana'da Inaki Williams sarı kart gördü.90+2. dakikada Gana'da Salis Abdul Samed ve Alexander Djiku oyundan çıktılar.Yerine Antoine Semenyo ve Daniel-Kofi Kyereh oyuna girdiler.90+4. dakikada Portekiz'de Bruno Fernandes sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmadı ve Portekiz, Gana'yı 3-2 yendi.

Portekiz:Diogo Costa, Ruben Dias, Joao Cancelo, Raphael Guerreiro, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Danilo Pereira, Ruben Neves, Otavio, Cristiano Ronaldo, Joao Felix

Gana:Lawrence Ati, Mohammed Salisu, Rahman Baba, Daniel Amartey, Alexander Djiku, Alidu Seidu, Thomas, Mohammed Kudus, Salis Abdul Samed, Andre Ayew, Inaki Williams