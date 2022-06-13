ŞAMPİYON Fenerbahçe Beko

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi finalinin 4. maçı Sinan Erdem'de oynandı.Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve ŞAMPİYON oldu.Fenerbahçe Beko, 7 Haziran Salı günü oynanan serinin ilk maçını 85-76 kazanarak 1-0 öne geçti. .Fenerbahçe Beko, Jan Vesely 17, Nando De Colo 13, Devin Booker 11 sayı buldu. Anadolu Efes’te ise Rodrigue Beaubois 20, Elijah Bryant 13 sayı üretti.



9 Haziran Perşembe günü yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmada da gülen taraf 93-78 ile Fenerbahçe Beko oldu. Seride 2-0 öne geçen Fenerbahçe Beko’da Marko Guduric ve Jan Vesely 18’er, Tarık Biberovic 17, Nando De Colo 16, Devin Booker 13 sayı üretti. Anadolu Efes cephesinde ise Elijah Bryant 19, Buğrahan Tuncer 12, Shane Larkin 10 sayı üretti.

11 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda Anadolu Efes’in ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada ise gülen taraf 103-92 ile lacivert-beyazlılar oldu. Fenerbahçe Beko’da Pierria Henry 21, Marko Guduric 14, Nando De Colo 13 sayı buldu. Anadolu Efes’te ise Shane Larkin 37, Vasilije Micic 29 sayı üretti. Bu sonuçla seride durum 2-1'e geldi.

Serinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, maça iyi başladı. Rakibine kolay sayı şansı vermeyen ve Guduric ile fark yaratan Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 12-24 önde geçti. Soyunma odasına da 35-41 üstün giren Fenerbahçe Beko, üçüncü periyotu da 61-70 üstün tamamladı. Dördüncü çeyrekte farkı açan ve maçtan 80-92 galip ayrılan Fenebrahçe Beko,2021-22 sezonu şampiyonlukla tamamladı..Bu sonuçla,Fenerbahçe Beko 10. şampiyonluğu kazandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 30 maçta 24 galibiyetle ilk sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, play-off turu çeyrek finalinde Frutti Extra Bursaspor’a karşı 2-1, yarı finalde ise Darüşşafaka’ya karşı 3-1 üstünlük kurarak final vizesi aldı.

Final serisinde Anadolu Efes’i 3-1 ile geçen Fenerbahçe Beko, sezonu şampiyonlukla noktaladı,

Aleksandar Djordjevi "Oyuncularımla gurur duyuyorum, kendimle de gurur duyuyorum"

Final serisinde Anadolu Efes’i 3-1 ile geçerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, şöyle konuştu:



“Galibiyeti getiren ortamı herkes hazırladı. Oyuncularımla gurur duyuyorum, kendimle de gurur duyuyorum. Sezon sonu çok iyi toparladık. Sağlıklı bir şekilde girdik ve kazanmak için gereken her şeyi sağladık.”

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes’i 90-82 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko galibiyetin mimarları olan oyuncular, Fenerbahçe Televizyonu’na şu açıklamalarda bulundular:



Melih Mahmutoğlu:



“Bu takım her şeyi hak ediyor. Çok mutluyuz, ciddi bir takımı, Anadolu Efes’i yendik. Kolay değildi ama bugün kazanacağımıza inanıyorduk. Uzun bir sezon oldu. Daha da iyi yerlere gelirdik belki ama bunları daha sonra konuşuruz. Çok mutluyuz, şampiyonuz. Taraftarımızla belki kutlayamadık ama onlar bizi hissediyor. Taraftarımıza, camiamıza herkese hayırlı olsun.”



Metecan Birsen:



“Çok mutluyum. Dört sene sonra şampiyon olduk. Şu anda inanılmaz mutluyum. Çok zor bir şampiyonluk elde ettik ama çok savaştık ve mücadele ettik. Herkesi kutluyorum. Bu şampiyonluk bütün camiamıza, taraftarımıza armağan olsun.”



Nando De Colo:



“Müthiş bir galibiyet, inanılmaz. Sonuna kadar hak ettik, çok çalıştık. Avrupa’nın en iyi takımına karşı bu galibiyeti aldık. Herkes çok çalıştık. Müthiş bir galibiyet oldu.”



Devin Booker:



“Çok iniş çıkışlar oldu ama sonuna kadar birlikte kaldık, savaştık ve bu noktaya geldik.”



Dyshawn Pierre:



“İnanılmaz bir seriydi. Çok mutluyuz. Staff, oyuncular… hep birlikte şimdi kutlama zamanı.”



Jan Vesely:



“Çok mutluyuz. Harika final serisini oynadık. Son iki EuroLeague şampiyonuna karşı oynadık ama bu süreci iyi yönettik. Şampiyonluğa inanıyorduk ve başardık.”



Ahmet Düverioğlu:



“Çok mutuyum. Herkes elinden geleni yaptı. İnişler çıkışlar oldu. Zor sezondu. EuroLegue’de istediklerimizi yapamadık ama sezonu iyi şekilde kapattık.”



Tarık Biberovic:



“Sezon başından çok iyi çalıştık. Maçta çok agresiftik. Kupa aldığımız için çok mutluyuz.”

1. Maç - 7 Haziran Salı

20.00 Fenerbahçe Beko 85-76 Anadolu Efes (Ülker)

2. Maç - 9 Haziran Perşembe

20.30 Fenerbahçe Beko 93-78 Anadolu Efes (Ülker)

3. Maç - 11 Haziran Cumartesi

19.00 Anadolu Efes 103-92 Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

4. Maç - 13 Haziran Pazartesi

Anadolu Efes 80 Fenerbahçe Beko 92 (Sinan Erdem)

Geçmiş karşılaşmalar:



Lig tarihinde 1722 maça çıkan ve 1156 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, rakibine karşı ligimizde oynadığı 146 maçta 59 galibiyet aldı.

Basketbol Süper Ligi Şampiyonluk Sayıları:

Anadolu Efes 15

Fenerbahçe Beko 10

Eczacıbaşı 8

Galatasaray 5

İTÜ 5

Ülkerspor 4

Beşiktaş 2

Tofaş 2

Pınar Karşıyaka 2

Muhafızgücü 1

Altınordu 1