Şampiyon Fenerbahçe

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni 3-0’la geçti ve üst üste dördüncü, toplamda 16. şampiyonluğunu elde etti.

Evinde oynadığı ilk iki maçı 90-55 ve 95-56'lık skorlarla kazanan Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, serisinin üçüncü maçını da deplasmanda 71-97 kazandı ve kupaya uzandı.Fenerbahçe Safiport’a şampiyonluk kupası ve madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan takdim etti. Final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Satou Sabally ödülünü Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’ten aldı.

Mücadeleye Olcay, McBride, Sabally, Zahui ve Stokes beşiyle başlayan Fenerbahçe Safiport, dış atışlardan bulduğu basketlerle(7/4) ilk 6 dakikayı 10-16 önde geçti. Çeyreği de 17-25 üstün geçen Potanın Kraliçeleri, ev sahibi takımın geri dönme çabalarına izin vermedi ve soyunma odasına 35-46 önde gitti. Üçüncü çeyrekte farkı 20 sayının üstüne çıkaran Fenerbahçe Safiport, final periyotuna 55-75 üstün girdi. Başarılı oyununu son çeyrekte de sürdüren Takımımız maçtan 71-97 galip ayrıldı.

Ligde normal sezonu 24 maç sonunda 22 galibiyetle zirvede tamamlayan Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, çeyrek final serisinde Çankaya Üniversitesi 2-0’la, yarı final serisinde de Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü’nü 3-0’la geçti. Final serisinde de Mersin ekibine 3-0'lık kurdu ve 2021-22 sezonunu şampiyonlukla tamamladı.

(Fenerbahçe)