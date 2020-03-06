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Şampiyonlar Ligi Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

Koronavirüs salgını, UEFA organizasyonlarını da olumsuz etkiledi.

06 Mart 2020 Cuma 08:45
Şampiyonlar Ligi Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

Şampiyonlar Ligi Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak
   Koronavirüs salgını, UEFA organizasyonlarını da olumsuz etkiledi. UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, 10 Mart Salı günü oynanacak olan Şampiyonalar Ligi son 16 turu rövanş ayağı Valencia – Atalanta maçı ile 12 Mart Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağı Inter – Getafe karşılaşmalarının koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağı duyuruldu.

İtalya’da oynanması planlanan UEFA Gençlik Ligi müsabakalarının da İtalya Sağlık Bakanlığı’nın aldığı karar nedeniyle seyircisiz oynanacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
UEFAKoronavirüs
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