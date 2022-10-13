Sivas rövanşı aldı....Balkani 1 - Sivasspor 2

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grup maçında Temsilcimiz Sivasspor deplasmanda Balkani’yi 2-1 yendi. Stadiumi Fadil Vokrrn'de oynanan karşılaşmayı Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber yönetti.Karşılaşmanın 31. Dakikasında Sivasspor’da Erdoğan Yeşilyurt sarı kart gördü.36. dakikada Balkani Armend Thaçi ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Balkani’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarsında 46. Dakikada Sivasspor’da Charilaos Charisis sarı kart gördü.52. dakikada Sivasspor’da Murat Paluli sarı kart gördü.55. dakikada Sivasspor’da Charilaos Charisis ve Murat Paluli oyundan çıktı.Yerine Hakan Arslan ve Clinton N’Jie oyuna girdi.56. dakikada Sivasspor’da Dimitris Goutas yerini Aaron Appindangoye bıraktı.67. dakikada Sivasspor’da Mustapha Yatabare yerini Karol Angielski ‘ye bıraktı.72. dakikada Sivasspor Hakan Arslan ile skoru 1-1 yaptı.76. dakikada Balkani’de Qendrim Zyba yerini Evin Kuc’a bıraktı.81. dakikada Sivasspor Karol Angielski ile 2-1 öne geçti.88. dakikada Balkani'de Meriton Korenica, Arbër Potoku, Albion Rrahmani ve Ermal Krasniqi oyundan çıktılar.Yerine Dejan Zarubica, Albin Kapra, Albin Berisha ve Lucas Ferreira Cardoso oyuna girdiler.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sivasspor deplasmanda Balkani’yi 2-1 yendi.

Grupta diğer karşlşmada CFR Cluj evinde Slavia Prag’ı 2-0 yendi.Bu sonuçlarla 4 maç sonunda G Grubu’nda CFR Cluj 7 puan ve averajla 1.ci sırada yer alırken, Sivasspor 7 puanla averajla 2.ci sırada, Balkani 4 puanla 3.cü sırada, Slavia Prag 4 puanla sonuncu sırada yer aldı.

Ballkani:Stivi Frasheri, Armend Thaçi, Arbër Potoku, Astrit Thaçi, Lumbardh Dellova, Albion Rrahmani, Bajram Jashanica, Lindon Emërllahu, Meriton Korenica, Qendrim Zyba, Ermal Krasniqi

Yedekler:Dashnor Balaj, Damir Ljuljanovic, Egzon Sinani, Albin Kapra, Dejan Zarubica, Leonard Shala, Leotrim Bekteshi, Edvin Kuc, Edi Maksutaj, Albin Berisha, Lucas Ferreira Cardoso

Teknik Direktör:Ilir Daja

Sivasspor:Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Dimitris Goutas, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Dia SabiA, Charilaos Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Mustapha Yatabare

Yedekler:Baver Kuçkar, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Clinton N'Jie, Hakan Arslan, Kaan Onaran, Mehmet Albayrak,Karol Angielski

Teknik Direktör:Rıza Çalımbay