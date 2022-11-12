Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Sivasspor 2 - Ümraniyespor 2

Spor Toto Süper Lig 14. Hafta maçında Sivasspor evinde Ümranitespor ile 2-2 berabere kaldı.

12 Kasım 2022 Cumartesi 18:02
Sivasspor 2 - Ümraniyespor 2

Sivasspor 2 - Ümraniyespor 2

   Spor Toto Süper Lig 14. Hafta maçında Sivasspor evinde Ümranitespor ile 2-2 berabere kaldı.Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.karşılaşmanın 27. Dakikasında Ümraniyespor Durel Avoınou ile 1-0 geçti.31. dakikada Sivasspor Mustapha Yatabare ile skoru 1-1 yaptı.33. dakikada Sivasspor’da Dia SabiA sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısına Sivasspor Fredrik Ulvestad ve Robin Yalçın yerine Hakan Arslan ve Abdul Keita değişikliği ile başladı.59. dakikada Sivasspor Clinton N’jle ile skoru 2-1 yaptı.60. dakikada Ümraniyespor’da Yonathan del Valle yerine Adel Bettaleb oyuna girdi.70. dakikada Ğmraniyespor’da  Onur Atasayar ve Serkan Göksu oyundan çıktılar.Yerine Kartal Yılmaz ve Onur Ayık oyuna girdiler.76. dakikada Ümraniyespor’da Durel Avounou ve Geraldo oyundan çıktılar.yerine Antonio Mrsic ve Metehan Mimaroğlu oyuna girdiler.83. dakikada Ümraniyespor Antoio Mrsic ile skoru 2-2 yaptı.90. dakikada Sivasspor’da Max Gradel yerine Ahmed Musa oyuna girdi.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sivasspor evinde Ümranbiyespor ile 2-2 berabere kaldı.Bu sonuçla Sivasspor puanını 11 yaparken, Ümraniyespor 7 puan oldu.

Sivasspor:Ali Şaşal Vural, Dimitris Goutas, Robin Yalçın, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Clinton N'Jie, Dia SabiA, Erdoğan Yeşilyurt, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Mustapha Yatabare   

Teknik Direktör:Rıza Çalımbay

Ümraniyespor:Orkun Özdemir, Onur Atasayar, Tomislav Glumac, Strahil Popov, Isaac Sackey, Serkan Göksu, Durel Avounou, Allyson Aires dos Santos, Umut Nayir, Yonathan del Valle, Geraldo 

Teknik Direktör:Recep Uçar

Anahtar Kelimeler:
SivassporÜmraniyespor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanyaspor 0 - A.Demirspor 0
Alanyaspor 0 - A.Demirspor 0
 MKE Ankaragücü 1 - Trabzonspor 1
 MKE Ankaragücü 1 - Trabzonspor 1
Fenerbahçe potada üstünlüğünü sürdürdü....Fenerbahçe Beko 93- Kızılyıldız 79
Fenerbahçe potada üstünlüğünü sürdürdü....Fenerbahçe Beko 93- Kızılyıldız 79
Beşiktaş 3 - Serik Belediyespor 1
Beşiktaş 3 - Serik Belediyespor 1
VakıfBank ligde kayıpsız devam ediyor
VakıfBank ligde kayıpsız devam ediyor
Giresunspor, Ümraniyespor, Eyüpspor ve Antalyaspor bir üst turda
Giresunspor, Ümraniyespor, Eyüpspor ve Antalyaspor bir üst turda
İranlı milli kadın atlet, başörtüsüz koştuğu için takımdan atıldı
İranlı milli kadın atlet, başörtüsüz koştuğu için takımdan atıldı
Galatasaray turu zorlanmadan geçti
Galatasaray turu zorlanmadan geçti
A.Demirspor 90+6. dakikada turu geçti
A.Demirspor 90+6. dakikada turu geçti
MKE Ankaragücü’nden gol şov  
MKE Ankaragücü’nden gol şov  

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim