Sivasspor 2 - Ümraniyespor 2

Spor Toto Süper Lig 14. Hafta maçında Sivasspor evinde Ümranitespor ile 2-2 berabere kaldı.Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.karşılaşmanın 27. Dakikasında Ümraniyespor Durel Avoınou ile 1-0 geçti.31. dakikada Sivasspor Mustapha Yatabare ile skoru 1-1 yaptı.33. dakikada Sivasspor’da Dia SabiA sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısına Sivasspor Fredrik Ulvestad ve Robin Yalçın yerine Hakan Arslan ve Abdul Keita değişikliği ile başladı.59. dakikada Sivasspor Clinton N’jle ile skoru 2-1 yaptı.60. dakikada Ümraniyespor’da Yonathan del Valle yerine Adel Bettaleb oyuna girdi.70. dakikada Ğmraniyespor’da Onur Atasayar ve Serkan Göksu oyundan çıktılar.Yerine Kartal Yılmaz ve Onur Ayık oyuna girdiler.76. dakikada Ümraniyespor’da Durel Avounou ve Geraldo oyundan çıktılar.yerine Antonio Mrsic ve Metehan Mimaroğlu oyuna girdiler.83. dakikada Ümraniyespor Antoio Mrsic ile skoru 2-2 yaptı.90. dakikada Sivasspor’da Max Gradel yerine Ahmed Musa oyuna girdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sivasspor evinde Ümranbiyespor ile 2-2 berabere kaldı.Bu sonuçla Sivasspor puanını 1 1 yaparken, Ümraniyespor 7 puan oldu.

Sivasspor:Ali Şaşal Vural, Dimitris Goutas, Robin Yalçın, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Clinton N'Jie, Dia SabiA, Erdoğan Yeşilyurt, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Mustapha Yatabare

Teknik Direktör:Rıza Çalımbay

Ümraniyespor:Orkun Özdemir, Onur Atasayar, Tomislav Glumac, Strahil Popov, Isaac Sackey, Serkan Göksu, Durel Avounou, Allyson Aires dos Santos, Umut Nayir, Yonathan del Valle, Geraldo

Teknik Direktör:Recep Uçar